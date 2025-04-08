Освободившегося из колонии по новому закону казахстанца встречали со слезами

В Карагандинской области осужденный освободился по новому закону, принятому в начале года. Мужчину встречали у колонии родственники, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 3 апреля 2025 года в учреждении №31 произошло событие, которое стало настоящим праздником для одного человека и его семьи.

Осужденный вышел на свободу раньше срока благодаря изменениям в законодательстве - Закону РК от 02.01.2025 № 150-VIII ЗРК, который вступил в силу 6 марта 2025 года.

После вынесения постановления Шахтинского городского суда все процедуры были выполнены строго по регламенту: проверка документов, юридические разъяснения и рекомендации по адаптации. У ворот учреждения его встречали родственники, эмоции которых сложно описать словами - слезы, улыбки, объятия.

"Представители администрации отметили, что законодательные изменения направлены не просто на сокращение сроков, но и на возможность нового старта для тех, кто готов изменить свою жизнь. Сам освобожденный признался, что не ожидал такого поворота судьбы и намерен воспользоваться этим шансом, чтобы начать жизнь с чистого листа", - рассказали в МВД.

Напомним, 2 января 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, по которому вносятся изменения в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств.

Этим законом незначительно смягчены наказания для закладчиков наркотиков. За совершение такого преступления впервые без отягчающих обстоятельств предусматривается лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества (ранее - от 5 до 10 лет с конфискацией имущества).