В "Мисс Казахстан" объяснили слова о возможности участия трансгендеров в конкурсе

Организаторы "Мисс Казахстан" прокомментировали слова о возможности участия трансгендеров в конкурсе - накануне они рассказали о требованиях к участницам, передает NUR.KZ.

Организаторы выступили с официальным опровержением этого заявления.

"В связи с появлением в интернете и соцсетях искаженной информации о высказывании директора национального конкурса красоты Miss Qazaqstan – 2025 по поводу участия трансгендерных участниц, директор ОФ "Miss Qazaqstan" считает необходимым дать следующее разъяснение.

Заявление, сделанное в рамках пресс-конференции 18 июня, было вырвано из контекста и не отражает истинного содержания сказанного. Некоторые СМИ и интернет-ресурсы неправильно интерпретировали слова спикера, вследствие чего в Сети распространились ложные и провокационные заголовки", - говорится в опровержении.

Организаторы отметили, что в этом году темой конкурса является "Свобода выбора", которая символизирует уважение к многообразию, индивидуальности и праву каждой девушки быть собой.

"В рамках этой концепции мы открыты к конструктивному диалогу и общественному обсуждению вопросов, связанных с изменением стереотипов о женской красоте, самовыражении и инклюзивности. В то же время любые официальные решения, касающиеся правил участия в конкурсе, принимаются исключительно организаторами на основании утвержденного положения и публикуются только через официальные источники", - пояснили они.

Организаторы заявили, что требования остались неизменными:

старше 18-ти лет;

ростом выше 165 см;

иметь гражданство Республики Казахстан;

не замужем;

без детей.

Также они прокомментировали вчерашнее высказывание о трансгендерах.

"Действительно, такие слова прозвучали, и мы не отрицаем этого. Но они касались философии конкурса - свободы выбора, самоуважения и отсутствия дискриминации. Это не означает, что трансгендерные участники автоматически допущены — правила конкурса остаются прежними.

Мы просто поддерживаем диалог о многообразии и индивидуальности. Фраза "Пусть это будут трансгендеры" могла быть воспринята как "прямое" повелительное приглашение к участию. Однако важно понимать, что это была эмоциональная, разговорная реплика, сказанная в контексте темы свобода выбора", - пояснили организаторы.

Вчера мы писали, что организаторы "Мисс Казахстан" рассказали, кто может участвовать в конкурсе - заявку на участие могут подать трансгендеры и девушки plus size.

"Что касается параметров, то в конкурсе могут участвовать все девушки от 18 лет, от 165 см. Конкурс для девушек абсолютно бесплатный. Девушки не делают никакие взносы ни у нас, ни в регионах, и такого не будет. Насчет plus size - я не знаю, кто сказал, что они не могут участвовать. Мы с радостью бы посмотрели.

Я жду вообще абсолютно всех. Пусть это будут трансгендеры. Это свобода выбора. Если девушка так себя чувствует, значит, она уже может по умолчанию участвовать в конкурсе. Мы лояльны и открыты ко всем. Если придет девушка plus size, и она будет яркая, харизматичная, красивая, мы рассмотрим и ее тоже. К сожалению, пока я таких не видела", - рассказала на пресс-конференции в РСК Алматы директор конкурса Miss Qazaqstan Айжан Рузаева.

Стоит отметить, что финал конкурса в этот раз пройдет в метро Алматы, на станции имени Мухтара Ауэзова. Как пообещали организаторы, на работу поездов конкурс не повлияет, а само мероприятие пройдет в нерабочее время - оно начнется в полночь.