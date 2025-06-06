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"Ждете, когда чей-то ребенок умрет?": Жители ЖК в Астане боятся отпускать детей во двор

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Двор ЖК в Астане
Двор ЖК в Астане. Кадр из видео: youtube/@newsKTK

Отпускать детей во двор собственного дома боятся жители одного из ЖК в Астане. Причина - до сих пор неблагоустроенный двор дома, где торчат штыри, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, на месте обещанной пару лет назад детской площадки лежит электропроводка и торчат штыри. По словам людей, застройщик каждый раз переносит сроки завершения благоустройства дома.

В акимате о проблеме знают и обещают решить ее уже в ближайшее время.

"Две недели назад я мальчика подняла на этом штыре. И благодаря тому, что я увидела это случайно, этот ребенок остался жив. Вы ждете, когда умрет чей-то ребенок и пострадает чей-то родитель старый - или мы, жильцы, будем сидеть во дворе вот таком, прекрасном?" - сетует житель дома Умут Серекпаева.

В сюжете отмечается, что нет ни лестниц, ни ограждений по периметру, а где-то и вовсе протянуты электрические кабели. При этом дом введен в эксплуатацию еще в 2023 году.

Сообщается также, что детскую площадку должны были построить еще пару лет назад. Жители заявляют, что с тех пор мало что изменилось. По словам людей, вместо безопасного пространства для самых маленьких, застройщик сделал только гидроизоляцию.

В итоге жильцам приходится водить детей в соседние дворы, где детские площадки есть.

По словам представителей управления контроля и качества городской среды, все ответственные за неподобающий ввод дома в эксплуатацию уже наказаны, а детскую площадку застройщик не построил из-за проблем с деньгами.

Теперь ее планируют доделывать за счет средств некоего инвестора.

"По факту нарушений были привлечены к ответственности технический надзор, авторский надзор, генподрядчик и застройщик. Все участники строительства были привлечены к административной ответственности вплоть до лишения лицензии у генподрядчика. С инвестором работа проводится, и планируется завершение работ в июле месяце", - сообщил руководитель отдела инспекции района Алматы управления контроля и качества городской среды Астаны Кайрат Искаков.

Источник: КТК

Тем временем жители проблемного дома сомневаются в успешном исходе дела. Как и в том, что для решения их проблем действительно найден инвестор, юридическое имя которого до сих пор не названо.

Напомним, недавно скончался 9-летний мальчик, которого ударило током на электроподстанции в Уральске.

Ребенок получил ожоги 95% тела, когда полез за мячом. Он был на аппарате искусственной вентиляции легких. Состояние врачи оценивали как крайне тяжелое. 

Полиция начала расследование. Возбуждено уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2252898-zhdete-kogda-chey-to-rebenok-umret-zhiteli-zhk-v-astane-boyatsya-otpuskat-detey-vo-dvor/