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    Чем закончилась езда без номеров для 2 тыс. мопедистов в Алматы, рассказали в полиции

    Опубликовано:

    Мопедист едет по дороге
    Мопедист. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

    О том, какие меры принимаются в отношении незарегистрированных мопедов, рассказала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек во время брифинга на площадке РСК, передает NUR.KZ.

    "С 5 апреля в законную силу вступили нововведения, которые обязывают владельцев мопедов зарегистрировать транспортное средство, получить регистрационный госномер, водительское удостоверение соответствующей категории, застраховать транспорт, пройти технический осмотр. На сегодняшний день, по нашим средним данным, примерно 90-95% владельцев мопедов эту процедуру уже осуществили", - сообщила Салтанат Азирбек.

    Она отметила, что на сегодня в городе проводятся целенаправленные локальные отработки. Уже свыше 5 тыс. владельцев мопеда привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, 2 тыс. мопедов водворены на специализированную штрафную стоянку.

    "По данным процессингового центра административной полиции города, примерно 15 тысяч мопедов уже прошли процедуру регистрации. Рейдовые мероприятия по городу продолжены.

    Особенно в период летних каникул, когда, к сожалению, нередки факты управления транспортным средством несовершеннолетними. Тут отдельная, конечно, ответственность родителей, которые допускают своих детей к двухколесному транспорту", - рассказала спикер.

    По ее словам, регистрация мопедов еще продолжается - определенных сроков ее окончания нет, но если инспектор патрульной полиции выявит водителя мопеда без госномера, за это последует ответственность.

    Представитель полиции добавила, что наиболее часто водители мопедов допускают три вида нарушений ПДД - это несоблюдение требований дорожных знаков и разметки; пересечение сплошной линии разметки; а также несоблюдение правил перестроения и выезд за пределы своей полосы.

    При этом больше нарушений замечено за владельцами незарегистрированных мопедов, тогда как водители зарегистрированного транспорта совершают меньше нарушений, в том числе, и превышение скоростного режима.

    Напомним, в октябре 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, касающийся организации движения отдельных видов транспортных средств - теперь мопеды в Казахстане обяжут регистрировать.

    Так, по данным МВД, с 5 апреля для использования мопедов казахстанцам требуются следующие документы и процедуры:

    • регистрация в полиции;
    • водительское удостоверение категории А1, А или В;
    • технический осмотр;
    • страховка гражданской ответственности.

    Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства с такими документами:

    • удостоверение личности (можно в электронном виде);
    • технический документ или характеристики мопеда.

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