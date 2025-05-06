Казахстанцы раскритиковали состояние новой платной трассы

Жители Костанайской области люди недовольны состоянием трассы "Костанай - Денисовка", за проезд по которой теперь платят даже дачники, сообщает "Седьмой канал".

По данным телеканала, в Костанайской области люди недовольны состоянием платных дорог. В конце апреля там стали взимать деньги за проезд 151-го километра республиканской трассы "Костанай - Денисовка".

Отмечается, что водителям легковых автомобилей он обходится в 130 тенге. Для грузовиков тариф варьируется от тысячи до 3,5 тыс. тенге, в зависимости от тоннажа. Проезд по участку фиксируют камеры видеонаблюдения. Это уже второй платный участок дороги в регионе. С 22 февраля оплату берут за проезд по трассе "Костанай - Кайрак".

Сообщается, что тогда введение тарифа сопровождалось критикой: водители жаловались на плохое состояние дороги. Теперь к протестам присоединились дачники из Костаная и Рудного. Многие из них, направляясь на свои участки, пересекают платную арку и проезжают всего 5-10 километров, но вынуждены платить за все 40.

Люди требуют освободить их от оплаты, которую они считают несправедливой. К слову, состояние трассы "Костанай - Денисовка" также вызвало нарекания автовладельцев.

"Сейчас рассматривается вопрос там, где проводится средний ремонт. Это от Костаная до Рудного 31 км убрать с оплатой, так как на сегодняшний день там проводятся изменения. Я думаю и твердо уверен, что в течение недели данный вопрос должен решиться", - прокомментировал ситуацию директор регионального филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Андрей Горват.

Напомним, что с 28 апреля платным стал дорожный участок Костанай - Денисовка. Также в "КазАвтоЖол" ранее рассказали, на что тратят деньги с платных дорог.

Также мы писали, что с 11 мая будет взиматься плата при проезде по участку Балхаш - Бурылбайтал автомобильной дороги от Алматы до Екатеринбурга. Сколько будут платить водители легковых автомобилей, читайте тут.