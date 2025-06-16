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    Участок за 25 млн долларов: где построят консульство США в Алматы

    Опубликовано:

    Проспект Аль-Фараби в Алматы
    Проспект Аль-Фараби в Алматы. Фото: t.me/almaty_akimat

    В акимате Алматы предоставили разъяснения относительно точного расположения ключевых объектов строительства в Медеуском районе города, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

    Конгресс-центр и его четкие границы

    Как сообщили в акимате, современный многофункциональный Конгресс-центр будет построен на отдельном, специально выделенном участке.

    Границы участка: ул. Алдар Косе (север) – ул. 8-й Гвардейской Дивизии (восток) – ул. Шукшина (юг) – ул. Жамакаева (запад).

    Общая площадь: 11 га, из них: 8,7 га находятся в госфонде, 2,17 га на выкуп для госнужд (28 собственников), из которых выкуплено у 12 собственников, площадь – 1,0956 га.

    Этот участок выбран как оптимальная площадка для создания центра с удобной транспортной доступностью, отметили в ведомстве.

    Генеральное консульство США

    Для дипломатического комплекса выделен совершенно отдельный, свободный участок.

    Границы участка: пр. аль-Фараби (юг) – пр. Сейфуллина (запад) – ул. Алдар Косе (север) – ул. Жамакаева (восток).

    Общая площадь – 7,05 га

    Расстояние до конгресс-центра – 300-400 метров

    Парковая зона отдельная зона

    Создается зеленая зона.

    Границы: южнее пр. аль-Фараби – западнее пр. Назарбаева.

    Общая площадь: 9,7 га, из них: 6,7 га находятся в гос. фонде, 3 га на выкуп для госнужд (92 собственников), из которых выкуплено у 6 собственников, площадь – 0,25 га.

    Компенсации и гарантии:

    Как отметили в акимате, для каждого проекта:

    Напомним, в начале года сообщалось, что депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли в работу проект закона, которым предусмотрена передача США в аренду участка земли в Алматы - для строительства помещений консульского учреждения.

    "Целью соглашения является предоставление правительству США в аренду земельного участка площадью более 70 тысяч квадратных метров сроком на 49 лет для строительства и эксплуатации помещения консульского учреждения США в городе Алматы", - рассказала тогда депутат Айгуль Куспан.

    Позже вице-министр иностранных дел Алибек Бакаев в кулуарах мажилиса рассказал, где могут построить новое посольство США в Алматы.

    Добавим, согласно информации на сайте посольства РК в США, дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки установлены 26 декабря 1991 года.

    Посольство Казахстана в США открыто 30 октября 1992 года.

    • ведутся отдельные процедуры изъятия земель;
    • обеспечиваются равные права всех участников процесса;
    • цена устанавливается независимыми оценочными компаниями согласно рыночной стоимости на момент выкупа.
    Карта
    Карта. Скриншот: акимат Алматы

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