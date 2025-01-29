"Это очень удобно": МИД о большой территории под консульство США в Алматы

Вице-министр иностранных дел Алибек Бакаев в кулуарах мажилиса рассказал, где могут построить новое посольство США в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Алибек Бакаев сказал, что процедура выделения земли под посольство - это нормальная практика.

"Все происходит на приоритетной основе. Вы видите, что наше посольство также располагается за границей на территориях, которые мы согласовали в рамках двустороннего соглашения. Поэтому ряд посольств в Казахстане имеют достаточно большие территории - это нормальная международная практика. Это очень удобно с точки зрения работы, и, безусловно, является межгосударственным вопросом", - отметил он.

Касательно локации он посоветовал обратиться с таким вопросом в акимат.

"Этот вопрос решается путем подписания двусторонних межправительственных документов. Документ подписан, он проходит ратификацию", - лишь добавил спикер.

Напомним, неделю назад сообщалось, что депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли в работу проект закона, которым предусмотрена передача США в аренду участка земли в Алматы - для строительства помещений консульского учреждения.

"Целью соглашения является предоставление правительству США в аренду земельного участка площадью более 70 тысяч квадратных метров сроком на 49 лет для строительства и эксплуатации помещения консульского учреждения США в городе Алматы", - рассказала депутат Айгуль Куспан.

Добавим, согласно информации на сайте посольства РК в США, дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки установлены 26 декабря 1991 года.

Посольство Казахстана в США открыто в 30 октября 1992 года. С апреля 2021 года послом РК в США является Ержан Ашикбаев.