"Посвятил жизнь нефтегазовой отрасли": умер общественный деятель Жаксылык Жангазиев

В возрасте 77 лет ушел из жизни кандидат технических наук, опытный руководитель, почетный гражданин Мангистауской области Жаксылык Жангазиев, передает NUR.KZ со ссылкой на Минэнерго.

В Telegram-канале Министерства энергетики в связи с кончиной Жаксылыка Смагуловича опубликовали соболезнование от имени министра энергетики Ерлана Аккенженова.

"Руководство и коллектив Министерства энергетики Республики Казахстан с глубокой скорбью восприняли печальную весть о безвременной кончине видного общественного деятеля, кандидата технических наук, опытного руководителя, почетного гражданина Мангистауской области, человека, внесшего неоценимый вклад в развитие нефтегазовой отрасли страны - Жангазиева Жаксылыка Смагуловича", - говорится в сообщении.

Жаксылык Смагулович родился 13 декабря 1947 года в селе Таушык Гурьевской области. Получив образование по специальности инженер-нефтяник, он посвятил свою сознательную жизнь развитию нефтегазовой отрасли Мангистауского региона.

В 1996-1999 годах занимал должность президента АО "Өзенмұнайгаз", где внес значительный вклад в развитие компании. Также принимал активное участие в реализации стратегически важных проектов в структурах АО "Национальная компания "КазМунайГаз", АО "КазТрансГаз" и ТОО "Казактурикмунай".

За свой профессиональный путь он был неоднократно награжден государственными медалями, а также орденами "Құрмет" и "Барыс" III степени.

"Жаксылык Смагулович отличался не только высокой профессиональной компетентностью, но и искренней любовью к своей Родине, честностью и большой гражданской ответственностью. Он был настоящим преданным делу специалистом, внесшим весомый вклад в развитие нефтегазовой отрасли. Его безвременный уход - невосполнимая утрата для науки и промышленности Казахстана", - говорится в сообщении Минэнерго.

Напомним, недавно скончался известный казахстанский геолог Балтабек Куандыков. Ему было 76 лет. Министерство энергетики Казахстана выразило искренние соболезнования семье и близким.

До этого стало известно, что умер известный казахстанский писатель Адольф Арцишевский. Он родился в 1938 году. Окончил факультет журналистики КазГУ (ныне КазНУ), а также Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР.