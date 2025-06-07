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Скончался известный казахстанский нефтяник-геолог Балтабек Куандыков

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Балтабек Куандыков
Балтабек Куандыков. Фото: instagram.com/ministry_of_energy

Скончался известный казахстанский геолог Балтабек Куандыков. Ему было 76 лет. Министерство энергетики Казахстана выразило искренние соболезнования семье и близким, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, руководство и коллектив Министерства энергетики с глубокой скорбью восприняли весть о безвременной кончине Куандыкова Балтабека Мухановича - выдающегося геолога, доктора геолого-минералогических наук, заслуженного работника промышленности Республики Казахстан, лауреата государственной премии Республики Казахстан имени Аль-Фараби, президента Казахстанского общества нефтяников-геологов.

"Вся профессиональная жизнь Балтабека Мухановича была посвящена развитию минерально-сырьевой базы страны, укреплению энергетической независимости Казахстана, внедрению научных подходов в разведку и освоение углеводородных ресурсов", - отметили в ведомстве.

Свою трудовую деятельность он начал в 1971 году в Биикжальской нефтеразведочной экспедиции. За годы работы он внес значительный вклад в открытие и освоение крупнейших нефтегазовых месторождений Казахстана - Карачаганак, Жанажол, Имашевское, Кенбай, Алибекмола, Арман и других.

Он возглавлял ведущие отраслевые компании - "Казахстанкаспийшельф", ННК "Казахойл", "Нельсон Ресорсиз Лимитед", "Меридиан Петролеум", а также работал консультантом в международной корпорации Chevron Overseas Petroleum.

Балтабек Куандыков был признанным ученым - автором 10 монографий и более 80 научных публикаций, в том числе фундаментальных трудов по геологии и нефтегазоносности Казахстана, таких как "Атлас палеонтологических остатков" и "Глоссарий терминов нефтегазовой геологии".

За выдающиеся заслуги он был награжден орденами "Құрмет", "Парасат" и "Барыс" III степени, а также удостоен государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени Аль-Фараби.

"Балтабек Муханович был не только блестящим профессионалом, но и настоящим патриотом своей страны, примером преданности профессии, научной честности и высокого гражданского долга. Его уход - невосполнимая утрата для всей геологической и нефтегазовой отрасли Казахстана.

Светлая память о Балтабеке Мухановиче Куандыкове навсегда сохранится в сердцах его коллег, учеников, друзей и всех, кто имел честь работать с ним.

Выражаем искренние соболезнования семье и близким в связи с тяжелой утратой", - отметили в Минэнерго.

Напомним, ранее стало известно, что умер известный казахстанский писатель Адольф Арцишевский. Он родился в 1938 году. Окончил факультет журналистики КазГУ (ныне КазНУ), а также Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР.

Работал корреспондентом газеты "Красноярский рабочий", заведовал отделом одной из районных газет Красноярского края, сотрудничал в отраслевых журналах Казахстана, на радио. Был редактором издательства "Жазушы", работал в журнале "Простор", заведовал литературной частью в республиканском ТЮЗе и в Академическом русском театре драмы имени М.Лермонтова, был главным редактором первого казахстанского сериала "Перекресток" на "Казахфильме" и журнала "Новая эра".

Также сообщалось, что на 89 году жизни скончался советский и молдавский композитор Евгений Дога, автор вальса из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2253108-skonchalsya-izvestnyy-kazahstanskiy-neftyanik-geolog-baltabek-kuandykov/