Жительница Костаная купила диван и через суд получила около 600 тыс. тенге

Жительница Костаная купила диван, но в нем обнаружились дефекты. Продавец не спешил заменить его. Женщине пришлось обратиться в суд, чтобы получить деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, горожанка обратилась с иском о взыскании стоимости мебели и компенсации морального вреда в Костанайский городской суд.

В мае 2024 года она приобрела через интернет-магазин мебельного салона с доставкой в Костанай диван с 2-летней гарантией. Оплату за товар она произвела полностью.

В момент доставки при осмотре товара был обнаружен дефект в виде неплотно прикрученной ножки дивана, о чем женщина незамедлительно сообщила продавцу. В дальнейшем в ходе распаковки и осмотра товара было выявлено нарушение целостности обивки дивана.

"В ходе длительных переговоров продавец предложил предоставить мастера по ремонту или заменить товар ненадлежащего качества. Однако до настоящего времени обязательства не выполнены", - уточнили в суде.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что из переписки между женщиной и продавцом следует, что покупательница произведет полную распаковку товара после завершения ремонта и осмотрит детально товар с предоставлением видеоотчета.

"Также по переписке в мессенджере ответчиком неоднократно было принято обязательство по устранению недостатков в товаре, однако со стороны ответчика обязательства не исполнены", - рассказали в суде.

Как отметили в суде, по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной или в иных случаях, предусмотренных законодательством или договором.

"Потребитель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору потребовать расторжения договора и возврата уплаченной за товар суммы с возмещением убытков", - отметили в суде.

Таким образом, суд решил иск гражданки удовлетворить. С индивидуального предпринимателя взыскали в пользу женщины 589 тыс. тенге.

Ранее стало известно, что жительница Уральска заказала кухонный гарнитур стоимостью свыше 1 млн тенге, но осталась недовольна качеством мебели и нарушением сроков. В суде продавец обязался установить мебель должным образом и устранить все недостатки.

А жительница Костанайской области заказала кухонную мебель за 1,3 млн тенге, но изготовленное изделие не соответствовало дизайн-проекту, а при эксплуатации обнаружились недостатки качества сборки, материалов и фурнитуры. Женщина обратилась с иском к предпринимателю.