Пропавший подросток хотел побыть в одиночестве и жил в заброшенном здании в ВКО

В ВКО нашли пропавшего подростка. 15-летний парень ушел из дома еще 9 июня и жил в заброшенном здании. Все это время его искали более 500 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, после сообщения об исчезновении подростка, который является гражданином соседнего государства, полиция начала активные поиски.

Более 500 сотрудников работали круглосуточно, исследуя город и его окрестности: побережье водоемов, заброшенные здания и леса. Спасатели, военные, кинологи с собаками и дроны активно включились в поиски.

Не последнюю роль сыграла и бдительность местных жителей: один из них, заметив ориентировку в соцсетях, рассказал, что видел похожего подростка, и указал примерный район.

На третий день поисков подростка нашли в заброшенном здании старшие лейтенанты Ермек Исаев и Куаныш Акемеев.

"Как оказалось, подросток ушел из дома, чтобы побыть в одиночестве. Он провел время в заброшенном здании. Его самочувствие в порядке, и он вернулся к матери. С подростком и его родителями провели беседу о предотвращении подобных ситуаций в будущем", - рассказали в МВД.

Полиция просит родителей и опекунов внимательнее следить за эмоциональным состоянием подростков и поддерживать с ними доверительные отношения.

Сотрудники правоохранительных органов искренне поблагодарили всех, кто участвовал в поисках.

"Благодаря совместным усилиям служб и поддержке общества удалось избежать трагедии и вернуть ребенка домой", - отметили в ведомстве.

Ранее в Алматинской области после подъема на пик Фурманова подросток задержался, намерившись догнать основную группу позже, но сбился с маршрута и пропал. Спасатели, несмотря на темное время суток, незамедлительно приступили к поисковым работам.

А в Кокшетау полицейские вернули домой без вести пропавшего 42-летнего мужчину. Он недавно перенес непростую операцию и передвигается с тростью. Сестра пропавшего выразила стражам порядка слова благодарности.