Полицейские Кокшетау вернули домой без вести пропавшего 42-летнего горожанина. Родственники выразили благодарность правоохранителям, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, история со счастливым концом произошла в Кокшетау 21 мая. В этот день в управление полиции с заявлением о безвестном исчезновении родственника обратилась местная жительница. По словам женщины, ее 42-летний брат накануне вечером ушел из дома и не вернулся.

"Встревоженная горожанка рассказала, что мужчина недавно перенес непростую операцию и передвигается с тростью. По мнению родных, мужчина мог попасть в беду или стать жертвой преступления", - отметили в ДП Акмолинской области.

Незамедлительно сотрудники отдела криминальной полиции начали поисковые мероприятия. Оперативники сразу же определили круг друзей и знакомых пропавшего, изучили записи камер видеонаблюдения.

В тот же день мужчина был найден и возвращен в семью. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Сестра пропавшего выразила стражам порядка слова благодарности и признательности.

"В этот трудный для нашей семьи момент вы проявили не только высокий профессионализм, но и человеческое участие. Ваш труд, терпение и готовность прийти на помощь стали для нас настоящей поддержкой и доказательством того, что рядом есть люди, готовые помочь", - обратилась женщина к полицейским.

В свою очередь полицейские просят граждан незамедлительно обращаться в полицию в случае безвестного исчезновения родных или знакомых, особенно детей. Своевременно принятые меры могут гарантировать удачное завершение поисков.

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