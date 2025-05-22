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История со счастливым концом произошла в Кокшетау

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Ноги мужчины в кросссовках
Мужчина идет по улице. Иллюстративное фото: penkanya / Getty Images

Полицейские Кокшетау вернули домой без вести пропавшего 42-летнего горожанина. Родственники выразили благодарность правоохранителям, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, история со счастливым концом произошла в Кокшетау 21 мая. В этот день в управление полиции с заявлением о безвестном исчезновении родственника обратилась местная жительница. По словам женщины, ее 42-летний брат накануне вечером ушел из дома и не вернулся.

"Встревоженная горожанка рассказала, что мужчина недавно перенес непростую операцию и передвигается с тростью. По мнению родных, мужчина мог попасть в беду или стать жертвой преступления", - отметили в ДП Акмолинской области.

Незамедлительно сотрудники отдела криминальной полиции начали поисковые мероприятия. Оперативники сразу же определили круг друзей и знакомых пропавшего, изучили записи камер видеонаблюдения.

В тот же день мужчина был найден и возвращен в семью. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Сестра пропавшего выразила стражам порядка слова благодарности и признательности.

"В этот трудный для нашей семьи момент вы проявили не только высокий профессионализм, но и человеческое участие. Ваш труд, терпение и готовность прийти на помощь стали для нас настоящей поддержкой и доказательством того, что рядом есть люди, готовые помочь", - обратилась женщина к полицейским.

В свою очередь полицейские просят граждан незамедлительно обращаться в полицию в случае безвестного исчезновения родных или знакомых, особенно детей. Своевременно принятые меры могут гарантировать удачное завершение поисков.

Ранее в Есильском районе Акмолинской области нашли пропавшую девушку с инвалидностью. Она подвернула ногу, не могла самостоятельно передвигаться и несколько часов провела в траве на кладбище без возможности позвать на помощь. Мать девушки поблагодарила полицейских за оперативные действия и неравнодушие.

А в Талгарском районе Алматинской области всю ночь искали двоих детей, которые играли рядом с домом, а потом пропали. Мальчика обнаружили в горной местности на расстоянии 3 км от дома, а его сестру - в 10 километрах от дома.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2247816-istoriya-so-schastlivym-koncom-proizoshla-v-kokshetau/