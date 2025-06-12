Нарушения при медосмотрах детей выявили в Жамбылской области

В Жамбылской области выявили нарушения при проведении медицинских осмотров среди несовершеннолетних. Около тысячи детей их не прошли, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Жуалынского района по результатам анализа состояния законности в сфере обязательного социального медицинского страхования установила, что медицинские учреждения не организовали работу по проведению профилактических медицинских осмотров среди детей.

"В частности, в текущем году в семи учебных заведениях Жуалынского района 930 несовершеннолетних детей не прошли специальные медицинские осмотры, что является нарушением их права на гарантированную медицинскую помощь", - уточнили в прокуратуре.

По акту надзора дети начали проходить медицинское обследование. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее скандал разгорелся после медосмотра в школе в Актобе. Из-за жалоб родителей на якобы антисанитарное проведение медосмотра управление здравоохранения региона начало проверку. Также, по словам родителей, девочек осматривал врач-мужчина, а не женщина.

А в ЗКО после вмешательства прокуратуры решили вопрос перевозки детей в школы из поселков, где отсутствуют общеобразовательные учреждения. Были установлены требования для безопасной перевозки 88 детей из населенных пунктов.