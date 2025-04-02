Прокуроры вмешались в вопрос перевозки детей из отдаленных сел в ЗКО, где нет школ
Опубликовано:
В ЗКО после вмешательства прокуратуры решили вопрос перевозки детей в школы из поселков, где отсутствуют общеобразовательные учреждения, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.
Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Акжаикского района Западно-Казахстанской области по результатам анализа организации детских перевозок установила, что акимат района не утвердил порядок перевозки в школу детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах.
Согласно Закону РК "Об автомобильном транспорте", акиматы районов утверждают схему и порядок перевозки в общеобразовательные школы детей, проживающих в отдаленных районах.
В ходе анализа выявлено, что перевозка 88 школьников по направлениям Есенсай - Жазира - Тасоба, Ақсуат - Ақбұлақ, Ақсуат - Сахарный, Талап - Әтібек, Базаршолан - Баянтөбе и т.д. не регламентирована.
"На основании представления прокуратуры акиматом района принято соответствующее постановление", - отметили в ведомстве.
Таким образом, были установлены требования для безопасной перевозки 88 детей из населенных пунктов, где отсутствуют школы.
Ранее стало известно, что школьники села Жоламан Павлодарской области вынуждены пробираться по канавам и грязи, чтобы сесть в школьный автобус и поехать на учебу. Несмотря на большое количество учеников, своей школы в селе нет. Ее открытие решило бы проблемы с транспортировкой детей.
Родители учеников одной из школ Астаны также недовольны тем, что детям приходится преодолевать непростой путь, чтобы добраться до учебы. Общественный транспорт до учебного заведения хотя и едет, но не напрямую.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2232554-prokurory-vmeshalis-v-vopros-perevozki-detey-iz-otdalennyh-sel-v-zko-gde-net-shkol/