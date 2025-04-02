Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Прокуроры вмешались в вопрос перевозки детей из отдаленных сел в ЗКО, где нет школ

Опубликовано:

Детей везут в школу
Школьный автобус в Казахстане. Иллюстративное фото: Nurlan Tastanbekov / Getty Images

В ЗКО после вмешательства прокуратуры решили вопрос перевозки детей в школы из поселков, где отсутствуют общеобразовательные учреждения, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Акжаикского района Западно-Казахстанской области по результатам анализа организации детских перевозок установила, что акимат района не утвердил порядок перевозки в школу детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах.

Согласно Закону РК "Об автомобильном транспорте", акиматы районов утверждают схему и порядок перевозки в общеобразовательные школы детей, проживающих в отдаленных районах.

В ходе анализа выявлено, что перевозка 88 школьников по направлениям Есенсай - Жазира - Тасоба, Ақсуат - Ақбұлақ, Ақсуат - Сахарный, Талап - Әтібек, Базаршолан - Баянтөбе и т.д. не регламентирована.

"На основании представления прокуратуры акиматом района принято соответствующее постановление", - отметили в ведомстве.

Таким образом, были установлены требования для безопасной перевозки 88 детей из населенных пунктов, где отсутствуют школы.

Ранее стало известно, что школьники села Жоламан Павлодарской области вынуждены пробираться по канавам и грязи, чтобы сесть в школьный автобус и поехать на учебу. Несмотря на большое количество учеников, своей школы в селе нет. Ее открытие решило бы проблемы с транспортировкой детей.

Родители учеников одной из школ Астаны также недовольны тем, что детям приходится преодолевать непростой путь, чтобы добраться до учебы. Общественный транспорт до учебного заведения хотя и едет, но не напрямую.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2232554-prokurory-vmeshalis-v-vopros-perevozki-detey-iz-otdalennyh-sel-v-zko-gde-net-shkol/