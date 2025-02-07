Скандал разгорелся после медосмотра в школе в Актобе

После жалоб родителей на якобы антисанитарное проведение медосмотра в одной из школ Актобе управление здравоохранения региона начало проверку, передает NUR.KZ.

В одном из пабликов в Instagram опубликовали жалобу на проведение медосмотра школьников в актовом зале якобы в антисанитарных условиях.

"Где мальчикам осматривали половые органы в одних и тех же перчатках, и девочек осматривал врач-мужчина, а не женщина. Перчатки должны были менять индивидуально для каждого ребенка, но этого не делали. Также этот медосмотр был произведен без предупреждения родителей", - говорится в публикации.

Как сообщила администрация школы, 5 февраля специалистами поликлиники были проведены медицинские осмотры учащихся.

"Так как специалисты поликлиники сообщили, что для проведения обследования необходимо просторное помещение, был передан актовый зал школы. В ходе проверки классные руководители находились рядом с учащимися.

За качеством обследования следят медицинские работники, школа оказывает только организационную поддержку и не несет ответственности за результаты медосмотра", - отметили в учебном заведении.

Ситуацию прокомментировали в Управлении здравоохранения Актюбинской области. В ведомстве сообщили, что график данного профилактического осмотра утвержден ГУ "Отдел образования Актобе", а родители школьников были осведомлены.

Помещение для проведения медосмотра предоставляла администрация школы. Здесь неинвазивным осмотром были охвачены 98 детей.

"Профилактический осмотр школьников на выявление видимых локализованных патологий проводил детский хирург. Со слов специалиста, он менял медицинские перчатки после каждого осмотра", - заявили в ведомстве.

В управлении здравоохранения отметили, что каждый профилактический медицинский осмотр, проводимый в медучреждениях и учреждениях образования, обеспечивается медицинскими перчатками и дезинфицирующими средствами в достаточном количестве с учетом количества осматриваемых.

На основании обращения родителей школьников Управление здравоохранения Актюбинской области открыло внутреннее служебное расследование. Итоги будут озвучены в письменном порядке родителям.

Ранее родители учащихся одной из школ Актау пожаловались, что учеников второй смены запускают в здание лишь за пять минут до урока, из-за чего перед входом образовывается столпотворение. В городском отделе образования сообщили, что взяли ситуацию под контроль.

А школьники села в Павлодарской области вынуждены пробираться по канавам и грязи, чтобы сесть в школьный автобус и поехать на учебу. Родители этим недовольны. В отделе образования уточнили, что если родители коллективно обратятся к чиновникам с предложением о новой школе, то этот вопрос будет рассмотрен на уровне области.