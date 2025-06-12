Временные изменения движения ввели по маршруту Алматы - Иссык-Куль (фото)

В связи с ремонтными работами на дорогах по направлению Алматы - Иссык-Куль организован альтернативный маршрут, передает NUR.KZ со ссылкой на "ҚазАвтоЖол".

В Telegram-канале "ҚазАвтоЖол" сообщил, что в связи с проведением ремонтных работ на участке автомобильной дороги Карасу - Масанчи - Сортобе, а также на участке в районе объездной дороги города Бишкек, организован альтернативный маршрут следования по направлению Алматы - Иссык-Куль.

"Данный маршрут пролегает по автомобильной дороге республиканского значения от населенного пункта Карасу до поселка Отеген батыр, с последующим направлением по автодорогам местного значения до пунктов пропуска "Аухатты" или "Сортобе", - сообщили в компании.

Отмечается, что пропускная способность указанных пунктов пропуска составляет до 2 тыс. транспортных средств в сутки, что позволяет обеспечить бесперебойное движение автотранспорта в условиях проведения ремонтных работ.

"ҚазАвтоЖол" рекомендует водителям и автоперевозчикам заблаговременно учитывать данную информацию при планировании маршрутов и выражает признательность за понимание и сотрудничество", - добавили в компании.

Несколько дней назад сообщалось, что "КазАвтоЖол" прокомментировали информацию о возникших заторах из-за дорожных работ на участке трассы "Актобе - Мартук - граница РФ". Водители жалуются на ситуацию с заторами у пропускного пункта "Жайсан" в Актюбинской области.

Также водителям грузового транспорта напомнили, что с 1 июня на территории страны вводятся летние ограничения на движение тяжеловесного грузового транспорта. Они действуют при температуре воздуха выше +25°С, в дневное время и направлены на сохранение дорожного покрытия и обеспечение безопасности дорожного движения.

Схема альтернативного маршрута. Фото: ҚазАвтоЖол