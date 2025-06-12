"Хочет выгнать меня из собственного дома": многодетный житель Атырау судится с отцом

В Атырау идет судебное разбирательство, способное оставить на улице целую семью. Отец требует выселения сына, его пятерых детей, жены-инвалида, матери и сестры из дома, передает "Ак Жайык".

Иск рассматривается в городском суде с апреля 2025 года. По словам сына, жилье, где проживает вся семья, он построил своими руками еще подростком. Но в 2011 году, когда ему не было 18, дом оформили на его мать.

Родители официально не разводились, но жили раздельно. Позже дом был признан совместной собственностью супругов, и отец получил долю. Именно на этом основании он и подал иск о выселении.

"Хочет выгнать меня из собственного дома. Денег нет. Если прикажут покинуть дом - останусь в здании суда. Мне просто некуда идти", - говорит мужчина, которого выгоняет отец.

Он утверждает, что в детстве подвергался жестокому обращению со стороны отца. По его словам, в четыре года он получил травмы после избиения и с 12 лет страдает эпилепсией. Этот факт, по его утверждению, был подтвержден судом 30 декабря 2024 года.

Судебный процесс ведет судья Найля Тургамбаева. Решение по делу пока не вынесено.

На момент публикации редакции "Ак Жайык" удалось связаться с отцом, который настаивал на выселении. Он сообщил, что суд уже вынес решение не в его пользу: в иске о выселении семьи сына из дома ему отказали.

Однако мужчина, который является капитаном полиции в отставке, с таким исходом не согласен и намерен обжаловать действия судьи.

Он категорически отверг заявления сына, назвав их ложью. По его версии, дом был построен им самостоятельно с привлечением разнорабочих, и сын к строительству отношения не имел.

"В детстве дети не всегда слушаются. Какой родитель не попытается воспитать своего ребенка?" - сказал он, комментируя обвинения в насилии.

По словам отца, сегодня он сам нуждается в поддержке: является инвалидом первой группы по зрению, испытывает серьезные проблемы со здоровьем, ему нужен постоянный уход.

А житель ВКО с семьей жил в доме отца, где сделал ремонт. В итоге сын захотел переехать в квартиру в городе, что и привело родственников в суд. Сын предложил отцу продать дом и поделить деньги согласно вложенным расходам, но тот отказался. Тогда сын обратился с иском в суд.

В Таразе наследственный спор из-за квартиры умершей матери довел трех сестер до суда. В результате примирительных процедур одна из сестер обязалась подарить свою долю другой, ей же продаст свою долю за 3 млн тенге вторая сестра.