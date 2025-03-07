Житель ВКО с семьей переехал в пустовавший дом отца и сделал ремонт, а потом судился из-за этого

Житель ВКО с семьей жил в доме отца, где сделал ремонт. В итоге сын захотел переехать в квартиру в городе, что и привело родственников в суд, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в 2017 году с согласия отца казахстанец переехал с семьей в его дом в селе Полянское, пустовавший до этого два года. Дом при въезде был в ненадлежащем виде.

Мужчина с согласия отца произвел ремонт в самом доме и хозяйственных постройках, а также работы по улучшению приусадебного участка и забора.

В 2024 году для улучшения бытовых условий, а также по состоянию здоровья казахстанец решил переехать с семьей в город Алтай и приобрести там квартиру.

"Сын предложил отцу продать дом и поделить денежные средства согласно вложенным в дом расходам по его содержанию либо возместить затраты, произведенные им на улучшение состояния дома, в размере 1 202 600 тенге", - рассказали в суде.

Однако мужчина отказался от предложения сына.

"Все проведенные работы по улучшению состояния являются неотделимыми улучшениями, то есть нельзя просто взять и забрать, так как эти улучшения становятся частью объекта. Если попробовать их отделить, то будет нанесен вред имуществу", - пояснили в суде.

Не придя к общему согласию, сын обратился в суд с иском о взыскании вложенных денег за неотделимые улучшения дома.

В ходе проведенных процедур в суде стороны пришли к примирению и обратились с заявлением об утверждении соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке судебной медиации, которое суд утвердил. Производство по делу прекратили.

Определение суда уже вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что жительница Алматинской области подарила своему сыну дом с участком. После заключения договора сын с семьей проживал в подаренном жилье, однако возникли бытовые разногласия, в результате которых его жена покинула дом. Мать захотела признать договор дарения жилища недействительным, но получила отказ.

А в Жамбылской области дочери пришлось через суд установить факт смерти отца, который произошел 13 лет назад, чтобы оформить наследство. Дело в том, что супруга умершего своевременно не получила свидетельство о смерти, о чем их дети не знали.