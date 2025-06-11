Старшие дети уходили с уроков, чтобы отдать одежду младшим: один звонок изменил жизнь семьи в ВКО

В ВКО оказали помощь школьникам из одной многодетной семьи, где из-за нехватки одежды дети опаздывали на уроки и пропускали занятия, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в службе подполковника полиции Лауры Отарбаевой в ВКО было немало сложных вызовов. Однако один случай до сих пор не выходит из памяти - не из-за масштабности происшествия, а потому, что глубоко затронул ее душу.

В 2019 году из одной школы поступили тревожные сообщения. Школьники из одной многодетной семьи стали часто опаздывать на уроки во вторую смену, пропускать занятия, а учащиеся первой смены - уходить с занятий раньше времени или вовсе не являться в школу.

Школьная администрация обратилась за помощью в подразделение по делам несовершеннолетних. Лаура Еркингожиновна приняла решение не откладывать визит. Вечером она отправилась к семье домой.

Вскоре стало очевидно, что проблема заключалась не в недостатке дисциплины. Выяснилось, что старшие дети покидали последние уроки, чтобы переодеться и передать одежду младшим, поскольку у них была всего одна общая сменка. Те, кто учился во вторую смену, опаздывали или вовсе пропускали занятия, если не успевали получить свою форму.

"Мы были поражены. Обычно в таких семьях дети теряют интерес к учебе, но здесь все наоборот - они боролись. Все шестеро учились на отлично, старались, тянулись к знаниям", - вспоминает подполковник полиции.

Сотрудники правоохранительных органов не ограничились лишь визитом. Они оказали материальную поддержку, приобретя школьную форму и канцелярские товары. Главное - взяли семью под постоянное наблюдение и сопровождение, чтобы предотвратить возвращение к неблагополучной ситуации.

Лаура Отарбаева отметила, что истинная мотивация в ее службе заключается не в получении званий и наград, а в ощущении результата: когда родитель проходит лечение от зависимости, находит работу, приводит в порядок дом, и, что особенно важно, возвращает себе ребенка, которого уже почти потерял.

"Не все хотят меняться. Не все готовы. Но когда получается - это и есть победа. Ради этого стоит служить", - говорит она.

Один телефонный звонок порой способен изменить жизнь человека. Иногда достаточно искренней реакции сотрудника правоохранительных органов, чтобы предотвратить трагедию.

Для Лауры Отарбаевой этот вызов стал напоминанием о том, что даже в, казалось бы, безнадежных ситуациях находятся дети, верящие в лучшее будущее.

Ранее мы рассказали, какую финансовую помощь оказывает государство многодетным семьям. Казахстан предоставляет ежемесячные пособия многодетным семьям с 4 и более детьми, размер которых зависит от количества детей и варьируется от 63 030 до 110 332 тенге в 2025 году. Матери с большим количеством детей также получают пожизненные ежемесячные выплаты.

В 2025 году в Казахстане выросли размеры государственных пособий по рождению ребенка, по уходу за ним, а также для многодетных семей. Дополнительно для них были введены новые налоговые вычеты.