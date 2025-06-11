До 38 градусов жары обещают синоптики в ближайшие дни в Казахстане

С 12 по 14 июня в Казахстане ожидается жаркая погода: на севере температура поднимется до 33 градусов, на юге до 38. Однако пройдут и дожди с грозами, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", поступление теплых воздушных масс на территорию Казахстана сформирует по-летнему теплую погоду.

Однако и фронтальные системы сохранят свое влияние. И несмотря на то, что в дневные часы столбики термометров зафиксируют на севере страны 25-33 градусов тепла, а на юге 30-38 градусов тепла, пройдут дожди с грозами, с усилением ветра, в отдельных районах возможно выпадение града.

Добавим о погоде в мегаполисах страны на сегодня: в Алматы ожидается пасмурная погода, а в Астане и Шымкенте прогнозируют дождь.

Также напомним, ранее синоптики опубликовали консультативный прогноз погоды на июнь текущего года. Отмечается, что погода будет "разнообразной и неустойчивой".

Еще сообщалось, что аномально теплый апрель 2025 года побил температурные рекорды по Казахстану.