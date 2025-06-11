Казахстанка пыталась оспорить продажу 2-комнатной квартиры за 90 тыс. тенге

Суд вынес решение по поводу спора вокруг договора купли-продажи 2-комантной квартиры в Темиртау за 90 тыс. тенге, заключенного в 1997 году, передает NUR.KZ со ссылкой на Карагандинский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, Темиртауским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску о признании недействительной заключенной по доверенности собственников сделки купли-продажи двухкомнатной квартиры, расположенной на проспекте Мира в Темиртау, от 16 июля 1997 года.

"Свои требования истец мотивировала тем, что она узнала о незаконном отчуждении квартиры в июле 2024 года, она не имела намерения ее продавать, какие-либо документы она не подписывала, то есть доверенность на продажу не выдавала. Кроме того, другие собственники квартиры в лице ее супруга и сына своего согласия на совершение этой сделки не давали", - рассказали в суде.

Решением суда от 18 марта 2025 года в удовлетворении иска было отказано.

Суд первой инстанции в ходе рассмотрения дела установил, что спорная квартира, принадлежавшая семье истца на основании договора о приватизации от 27 марта 1992 года, в 1997 году пустовала. Затем по устной договоренности с истцом в квартиру вселилась семья ответчика, заключив устный договор аренды.

С этого времени ответчик со своей семьей проживал и проживает в спорной квартире, несет бремя ее содержания, что по делу не оспаривается самим истцом и подтверждается материалами дела.

16 июля 1997 года между сторонами был заключен оспариваемый истцом договор купли-продажи спорной квартиры. При этом от имени истца и ее несовершеннолетних детей по нотариально удостоверенной доверенности от 4 июля 1997 года действовал продавец. Имелось разрешение Совета опеки и попечительства от 15 июля того же года, выданное истцу на продажу квартиры.

Квартира была продана за 90 тыс. тенге, оплата производилась покупателем продавцу при подписании оспариваемого договора. Право собственности покупателя на спорную квартиру было зарегистрировано 5 марта 2003 года.

Суд для определения подлинности подписи в доверенности назначил почерковедческую экспертизу. Но проведение ее не представилось возможным ввиду отсутствия свободных образцов почерка истца в период совершения оспариваемой сделки.

"В силу Кодекса о браке и семье Казахской ССР, действовавшего на момент возникновения спорных правоотношений, следует, что для совершения сделок в отношении общего имущества, требующих нотариального оформления, необходимо было письменное согласие второго супруга, однако при жизни супруг истца сделку не оспаривал", - уточнили в суде.

При установленных обстоятельствах и исходя из представленных сторонами суду доказательств, суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для признания недействительным оспариваемого истцом договора купли-продажи квартиры.

Суд апелляционной инстанции постановлением от 5 июня 2025 года решение оставил без изменения. Оно вступило в законную силу.

При этом судебная коллегия также указала на пропуск общего срока исковой давности для оспаривания данной сделки, о применении которого в суде первой инстанции ответчик заявлял ходатайство.

Ранее стало известно, что за казахстанцем не признали права собственности на 4-комнатную квартиру в Таразе стоимостью 16 млн тенге, которую он купил по расписке. Им не были представлены документы, подтверждающие непрерывное проживание в квартире в течение 7 лет, и согласие других собственников на продажу.

В Актобе мужчина заплатил за квартиру 12,7 млн тенге и ждал два года, но жилье так и не было им получено, поэтому он потребовал возврата денег. Ответчик после предъявления иска добровольно удовлетворил данное требование и подписал соглашение о расторжении договора.