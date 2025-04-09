Актюбинец отдал за квартиру 12,7 млн тенге, а через 2 года потребовал деньги обратно

Мужчина заплатил за квартиру в Актобе 12,7 млн тенге и ждал два года, но жилье так и не было им получено, поэтому он потребовал возврата денег, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску мужчины к ТОО о расторжении предварительного договора купли-продажи квартиры и взыскании суммы в размере 12 747 200 тенге рассмотрел суд Актобе.

Два года назад между продавцом (ТОО) и покупателем был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры в 5-этажном многоквартирном жилом доме в 11 микрорайоне.

Покупатель обратился в суд с иском к ТОО, мотивируя тем, что ответчик не передал квартиру в предусмотренный предварительным договором срок, считает данную сделку притворной (ничтожной) и подлежащей расторжению с взысканием с ответчика уплаченной суммы.

"Суд полагает возможным принять признание иска ответчиком ТОО и удовлетворить требование о взыскании суммы в размере 12 747 200 тенге без исследования доказательств", - отметили в суде.

Соглашение о расторжении договора №1 к предварительному договору купли-продажи квартиры, подписанное ТОО, было приложено к материалам дела.

При таких данных суд отказал в удовлетворении требования о расторжении предварительного договора, поскольку ответчик после предъявления иска добровольно удовлетворил данное требование и подписал соглашение о расторжении предварительного договора.

В соответствии с ГПК с ответчика в пользу истца взыскиваются судебные расходы по оплате помощи представителя в размере, не превышающем 10% от удовлетворенной части иска, и государственной пошлины в размере 1% от удовлетворенной части иска.

Решением ​суда Актобе иск был удовлетворен. С ТОО в пользу истца взыскали сумму в размере 12 747 200 тенге. Решение суда уже вступило в законную силу.

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