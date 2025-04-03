Казахстанец не стал владельцем купленной им 4-комнатной квартиры за 16 млн тенге

За казахстанцем не признали права собственности на 4-комнатную квартиру в Таразе стоимостью 16 млн тенге, которую он купил по расписке, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в результате анализа, проведенного прокуратурой в 2024-2025 годах, выявлены 13 квартир и два земельных участка, незаконно приобретенных гражданами.

На основании апелляционного ходатайства прокурора Тараза были отменены судебные акты по трем квартирам. Из них две квартиры вернули собственникам, являющимся социально уязвимыми слоями населения.

Возвращена государству 4-комнатная квартира, расположенная в центре города, стоимостью 16 млн тенге.

"Гражданин приобрел эту квартиру по расписке у жителя города, а затем обратился в суд с иском о признании права собственности, который был удовлетворен судом первой инстанции.

В апелляционной инстанции установлено, что истцом не были представлены документы, подтверждающие непрерывное проживание в квартире в течение 7 лет, и согласие других собственников на продажу", - рассказали в прокуратуре Жамбылской области.

Кроме того, по акту надзора суд удовлетворил иски акимата Тараза о признании 5 квартир общей стоимостью 60 млн тенге бесхозными и передаче их в коммунальную собственность.

"Указанные квартиры планируется передать гражданам из социально уязвимых слоев населения, состоящим в очереди", - отметили в надзорном органе.

Также по акту и иску прокурора города государству возвращены два земельных участка общей площадью 18 соток.

Ранее стало известно, что житель Жамбылской области купил дом 19 лет назад, но все это время не мог оформить его на свое имя. Все обращения в компетентные органы и попытки переоформить дом на себя не дали результата, и мужчина обратился в суд.

Еще один мужчина решил приобрести дом в Жамбылской области, заплатил 1,5 млн тенге, но не дождался ни оформления документов на покупку, ни возврата денег. Как выяснилось, дом был зарегистрирован не на "продавцов", а на имя погибшей матери одного из них, и у них нет прав на продажу жилища.