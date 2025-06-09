Наказать недобросовестных подрядчиков поручил аким Алматинской области

Аким Алматинской области поручил направить материалы по некачественно выполненным строительным и подрядным работам в правоохранительные органы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Отмечается, что поводом послужили результаты мониторинга, проведенного депутатами маслихата в Кегенском районе.

У депутатов возникли вопросы к качеству строительных работ, соответствию проектно-сметной документации, а также к организации технического и авторского надзора.

"В частности, два объекта уже сданы в эксплуатацию, однако из-за нарушений при строительстве они не соответствуют установленным требованиям: медицинский пункт в селе Киши-Каркара признан аварийным, а детский сад "Балауса" в селе Кеген функционирует лишь на 50 %", – отметил председатель Алматинского областного маслихата Куат Байгоджаев.

Кроме того выяснилось, что детский сад на 280 мест, введенный в эксплуатацию в 2013 году, в настоящее время не функционирует в полном объеме. В результате подвижек грунта один из блоков учреждения признан непригодным к использованию.

Известно, что ПСД находится на стадии подготовки, однако бюджетное финансирование на ремонтные работы пока не предусмотрено.

Еще вопросы проверяющих возникли к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Шырганак, возведенному в 2018 году - до настоящего времени он не зарегистрирован в системе здравоохранения из-за отсутствия акта приемки.

Помимо этого на стенах пункта обнаружены трещины. Для разрешения ситуации необходимо проведение технической экспертизы, считают депутаты.

Еще выявлены проблемы при строительстве Дома культуры в селе Жаланаш, отставание от графика по строительству пожарного депо и медленные темпы реконструкции оросительных сетей в районе.

"Установлено, что на четырех инфраструктурных объектах работы ведутся крайне медленно со стороны подрядчиков, а их качество не соответствует требованиям. В их числе -— каналы Торайгыр и Копалы в Кегенском районе", - сообщил Байгоджаев.

Оказалось, что в Жаланашском сельском округе в рамках проекта по реконструкции 12 колодцев и прокладке трубопроводов выполнено лишь 25 % запланированных работ.

На текущий момент реализация проекта приостановлена.

Инспекцией установлено, что трубопроводы размещены с отклонениями от проекта, отсутствует гидроизоляция, а технический и авторский надзор фактически не осуществлялись.

Еще стало известно, что из предусмотренных к реконструкции магистральных оросительных каналов Кегенского района на сумму свыше 8 млрд тенге на сегодняшний день выполнено только 31 километр.

Строительство канала "Мөнкебай", начинающегося от села Қарқара, осуществляется с серьёзными задержками в связи с дефицитом финансирования. Подрядная организация продолжает работы за счет собственных средств.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев поручил всесторонне изучить материалы, представленные депутатами маслихата по фактам некачественно выполненных строительных или иных подрядных работ, и направить их в соответствующие правоохранительные органы.

Также глава региона распорядился применить дисциплинарные меры к руководителю Управления строительства за ненадлежащий контроль за объектами, реализуемыми на территории области.

"Материалы, поступившие от депутатов маслихата в ходе их рабочих поездок, позволяют своевременно выявлять недостатки на объектах строительства и оперативно реагировать на них. Это важный элемент обратной связи, который помогает учитывать мнение населения и принимать обоснованные управленческие решения", - отметил Султангазиев.

Также напомним, что в Алматы и Астане власти сносят незаконные постройки - недавно в столице управлением контроля и качества городской среды совместно с акиматом района "Нұра" был зафиксирован факт строительства жилого комплекса "Mardan" - комплекс решено снести. На днях власти приступили к его сносу.

В конце мая сообщалось, что в Бостандыкском районе Алматы сносят два трехэтажных дома. Снос этих объектов проходит уже не впервые - ранее их пытались демонтировать, но не снесли до конца.