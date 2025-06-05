Незаконно построенный жилой комплекс сносят в Астане (фото)

В Астане сносят незаконно построенный жилой комплекс - строительство ЖК стартовало без необходимых документов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Сообщается, что управлением контроля и качества городской среды совместно с акиматом района "Нұра" был зафиксирован факт строительства жилого комплекса "Mardan".

По результатам проверки установлено, что строительно-монтажные работы начались без получения необходимых разрешительных документов, предусмотренных Законом РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности".

Как заявили в акимате, в отношении застройщика были приняты меры административного характера, с выдачей предписания об устранении выявленных нарушений.

"Однако с неисполнением предписания, суд обязал застройщика снести самовольно возведенный объект и в рамках исполнения вступившего в законную силу судебного решения Департамент юстиции города Астаны осуществляет принудительный демонтаж", - говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что ранее был произведен демонтаж незаконно построенного жилого комплекса "QURMANGAZY".

Ранее мы писали, что жители столицы внесли средства за еще не построенное жилье, а разрешения на возведение многоэтажки у застройщика не оказалось. Как и полномочий на привлечение денег дольщиков.

В возведение этого ЖК люди вложили деньги в прошлом году. Какое-то время темпы строительства радовали глаз, но прошлой осенью работы остановились.

Теперь суд постановил снести недостроенный ЖК.

Отметим, в марте акимат Астаны опубликовал список недобросовестных застройщиков. На 33 строительных объектах столицы из-за нарушений приостановлены работы. Здания возводились без разрешительных документов.