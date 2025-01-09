Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Всего за 1150 тенге": в "Казпочте" опровергли слухи о продаже потерянных посылок

Опубликовано:

доставка посылки
Посылка. Иллюстративное фото: pexels.com

Информацию, опубликованную в Сети о том, что АО "Казпочта" якобы продает утерянные посылки, опровергли в компании, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

По данным пресс-службы АО "Казпочта", в социальных сетях распространяются ложные сообщения, что компания якобы занимается продажей "потерянных посылок" по низкой цене. При этом здесь же приложены скрины подобных сообщений в Сети.

Фейковые сообщения от "Казпочты"
Фейковые сообщения от "Казпочты". Скрин: facebook/Kazpost

"Эта информация не соответствует действительности. Просим вас не доверять таким сообщениям и не предоставлять свои личные данные. Следует отметить, что "Казпочта" возвращает отправителю посылки с некорректно указанным адресом. Если вы заметили подобные сообщения или столкнулись с подозрительными ссылками, немедленно свяжитесь с нашим официальным контакт-центром - 1499", - говорится в сообщении компании в Facebook.

Добавим, АО "Казпочта" - национальный оператор почты Казахстана, является одним из базовых элементов общегосударственной инфраструктуры. В распоряжении оператора самая масштабная филиальная сеть в стране, охватывающая практически всю территорию Казахстана, особенно на уровне районной и сельской местности.

Напомним, в июле прошлого года в Генпрокуратуре сообщили об итогах проверки АО "Казпочта" - по ее результатам были выявлены тысячи нарушений. Наряду с этим были выявлены факты краж чужого имущества и мошенничества, о которых не были уведомлены правоохранительные органы.

Позже в "Казпочте" ответили на обвинения в хищении денег и посылок - представители компании заявили, что после заявления Генпрокуратуры исправили все замечания и выполнили все рекомендации.

Мы также писали, что ранее в Сети появилась реклама от имени Международного аэропорта Астаны, в которой сообщается о распродаже утерянного багажа. В Stopfake.kz предупреждают казахстанцев, что объявление - фейковое.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2209980-vsego-za-1150-tenge-v-kazpochte-oprovergli-sluhi-o-prodazhe-poteryannyh-posylok/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie