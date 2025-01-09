"Всего за 1150 тенге": в "Казпочте" опровергли слухи о продаже потерянных посылок
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Информацию, опубликованную в Сети о том, что АО "Казпочта" якобы продает утерянные посылки, опровергли в компании, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.
По данным пресс-службы АО "Казпочта", в социальных сетях распространяются ложные сообщения, что компания якобы занимается продажей "потерянных посылок" по низкой цене. При этом здесь же приложены скрины подобных сообщений в Сети.
"Эта информация не соответствует действительности. Просим вас не доверять таким сообщениям и не предоставлять свои личные данные. Следует отметить, что "Казпочта" возвращает отправителю посылки с некорректно указанным адресом. Если вы заметили подобные сообщения или столкнулись с подозрительными ссылками, немедленно свяжитесь с нашим официальным контакт-центром - 1499", - говорится в сообщении компании в Facebook.
Добавим, АО "Казпочта" - национальный оператор почты Казахстана, является одним из базовых элементов общегосударственной инфраструктуры. В распоряжении оператора самая масштабная филиальная сеть в стране, охватывающая практически всю территорию Казахстана, особенно на уровне районной и сельской местности.
Напомним, в июле прошлого года в Генпрокуратуре сообщили об итогах проверки АО "Казпочта" - по ее результатам были выявлены тысячи нарушений. Наряду с этим были выявлены факты краж чужого имущества и мошенничества, о которых не были уведомлены правоохранительные органы.
Позже в "Казпочте" ответили на обвинения в хищении денег и посылок - представители компании заявили, что после заявления Генпрокуратуры исправили все замечания и выполнили все рекомендации.
Мы также писали, что ранее в Сети появилась реклама от имени Международного аэропорта Астаны, в которой сообщается о распродаже утерянного багажа. В Stopfake.kz предупреждают казахстанцев, что объявление - фейковое.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2209980-vsego-za-1150-tenge-v-kazpochte-oprovergli-sluhi-o-prodazhe-poteryannyh-posylok/