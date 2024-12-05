"Связали одеяла": призывник при попытке побега из военкомата сорвался и упал с высоты в Уральске

В Уральске призывник выпал из окна военкомата. Юноша получил тяжелые травмы. Также направлено ходатайство о возбуждении уголовного дела по статье об уклонении от воинской службы, передает "Мой город".

Инцидент произошел в ночь на 1 декабря. 19-летнего парня забрали в военкомат, при этом родственники юноши утверждают, что никаких повесток ранее он не получал и ни морально, ни психологически не был готов к службе.

Вместе с парнем в военкомате оказываются двое его друзей. Обговорив ситуацию, они решили пройти воинскую службу.

"На ночь их поместили в спальную комнату на третьем этаже, где ранее незнакомый парень начинает их подговаривать к побегу. При этом он обманул их, сказав, что его отец состоятельный человек и заплатит штраф за них. На самом деле он оказался официантом. Ночью тот парень привязал покрывала к кровати и спустился по ним. Следом пошел друг моего брата, далее второй друг. Увидев, что друзья ушли, брат тоже начинает спускаться. Однако покрывала не выдерживают, и он падает с высоты третьего этажа прямо на асфальт.

Друзья попытались поднять его, но он не смог встать. Он уже не чувствовал своего тела. Оставшиеся в спальне парни начали звать дежурного, однако его на месте не оказалось. Он вышел только спустя полчаса, хотя должен был сидеть в коридоре. При этом мама одного из сбежавших знала о предстоящем побеге сына и предупреждала дежурного несколько раз", - рассказал брат пострадавшего.

Кроме этого, родственники утверждают, что парень еще продолжительное время оставался лежать на асфальте. По их словам, юноша получил переохлаждение, а также перелом позвоночника. Из-за этого он не может справлять нужду. Ему предстоит операция и может грозить инвалидность.

По словам брата, парень всегда хотел служить в армии. В военкомат он зашел на своих ногах, а сейчас есть вероятность, что он на всю жизнь останется инвалидом. Родственники считают, что здесь виноваты сотрудники военкомата, которые халатно отнеслись к своим обязанностям.

Друг пострадавшего, который в тот вечер был вместе с ним, говорит, что они изначально планировали отслужить в армии, и вспоминает, что один парень многих уговаривал бежать.

Поддавшись на уговоры, трое друзей тоже решили последовать за ним. Он первым и спустился с окна и удачно приземлился. Второму тоже повезло. Когда полез третий, на уровне второго этажа одеяла порвались, и юноша упал, однако ничего себе не повредил. Они начали кричать пострадавшему не прыгать, но тот не услышал и полез следом, и упал.

"Мы его подняли, но он не смог стоять на ногах. Он попросил вызвать "скорую", а нам сказал уходить. Мы в шоковом состоянии убежали. Когда перепрыгивали через ворота, я упал и сломал себе руку", - рассказал друг пострадавшего.

Он говорит, что решетки на окнах еле держались, и парням не стоило особых усилий выдавить их. Его брат отметил, что готовы возместить причиненный материальный ущерб за порванные одеяла и сломанную решетку на окнах.

Между тем в Департаменте по делам обороны ЗКО сообщили, что призывник в 2023 году закончил обучение. Ранее получал повестку через контактный номер 1414 о явке в призывный пункт.

"Он закончил обучение, по закону "О воинской службе" у него нет оснований об отсрочке и освобождений от воинской службы. Получив уведомление, он не явился по вызову в местный орган военного управления. При невозможности вручить повестку лично, обеспечение явки призывника возлагается на органы внутренних дел. 30 ноября около 17.00 полицейские доставили юношу в областной сборный пункт. На него не оказывалось ни психологическое, ни моральное давление.

Ночью при попытке уклониться от призыва в спальном помещении, связав между собой девять одеял, попытались сбежать. При этом они выломали железную решетку, которую мы недавно только установили через акимат. Пострадавший сорвался и упал на землю. Вместе с ним побег совершили еще трое призывников. Когда он упал, те убежали, оставив его. Пострадавшего с травмой спины забрала скорая помощь", - сообщили в департаменте.

В ведомстве отметили, что начальник департамента вместе с начальником медицинской службы специально приезжали в лечебное учреждение узнать состояние призывника и переговорить с лечащими врачами.

В данный момент департамент по делам обороны направил ходатайство в отдел полиции о возбуждении уголовного дела по ст.387 УК РК "Уклонение от воинской службы". В настоящее время идет следствие.

"Убежавшие три призывника вернулись в призывной пункт. Что касается дежурного, который присутствовал в момент инцидента, то мы проводим внутреннее служебное расследование. Степень его вины также будет установлена", - уточнили в Департаменте по делам обороны ЗКО.

Ранее в Сети появились видео, как в городах Казахстана на улице "хватают парней". Авторы утверждают, что так выглядит "охота за призывниками". Ситуацию прокомментировали в Минобороны и отметили, что при невозможности вручить повестку призывнику лично обеспечение его явки возлагается на ОВД.

Также стало известно, что почти 42 тыс. казахстанцев планируют призвать на воинскую службу в 2025 году. Проект Министерства обороны с данной информацией опубликовали на портале "Открытые НПА".