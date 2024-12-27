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"Силой забирали в армию": видео с призывником прокомментировали в ДП Актюбинской области

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Момент задержания
Момент задержания. Кадр из видео: instagram.com/atyrauoil.official

В Сети распространилось видео, на котором полицейские якобы силой забирают молодого человека в армию. В ДП Актюбинской области прокомментировали произошедшее, передает NUR.KZ.

В Instagram-паблике Atyrauoil Official появилось видео, на котором сотрудники полиции "скручивают" парня. В подписи к посту пользователи утверждали, что таким образом молодого человека "силой забирали в армию".

"Парня забирают в армию. Мать плачет. Видео оказалось из Актюбинской области. Оказалось, что парень в ответ решил ударить сотрудников военкомата электрошокером. В итоге, его задержали как преступника", - говорится в сообщении к видео.

В пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области прокомментировали произошедшее на видео, опровергнув версию пользователей Сети.

"В социальных сетях распространяется ложная информация о якобы насильственном задержании полицейскими молодых людей для отправки в военкомат. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности.

Сотрудники полиции прибыли на место конфликта по вызову. Установлено, что гражданин, доставленный в военкомат, отказался от прохождения медицинской комиссии. На этом фоне возник конфликт между представителем военкомата и призывником. Кроме того, призывник оказал неповиновение сотрудникам полиции.

По данному факту собран материал и направлен в Военно-следственное управление для принятия процессуального решения. В отношении призывника составлен административный протокол по статье 667 КоАП РК (Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции).

Призываем граждан проверять достоверность информации и не распространять недостоверную информацию", - отметили в ДП Актюбинской области.

Ранее сообщалось, что в Уральске призывник выпал из окна военкомата. Юноша получил тяжелые травмы. Также направлено ходатайство о возбуждении уголовного дела по статье об уклонении от воинской службы.

Помимо этого, в Сети появились видео, как в городах Казахстана на улице "хватают парней". Авторы утверждают, что так выглядит "охота за призывниками". Ситуацию прокомментировали в Минобороны.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2206130-siloy-zabirali-v-armiyu-video-s-prizyvnikom-prokommentirovali-v-dp-aktyubinskoy-oblasti/

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