"Силой забирали в армию": видео с призывником прокомментировали в ДП Актюбинской области
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В Сети распространилось видео, на котором полицейские якобы силой забирают молодого человека в армию. В ДП Актюбинской области прокомментировали произошедшее, передает NUR.KZ.
В Instagram-паблике Atyrauoil Official появилось видео, на котором сотрудники полиции "скручивают" парня. В подписи к посту пользователи утверждали, что таким образом молодого человека "силой забирали в армию".
"Парня забирают в армию. Мать плачет. Видео оказалось из Актюбинской области. Оказалось, что парень в ответ решил ударить сотрудников военкомата электрошокером. В итоге, его задержали как преступника", - говорится в сообщении к видео.
В пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области прокомментировали произошедшее на видео, опровергнув версию пользователей Сети.
"В социальных сетях распространяется ложная информация о якобы насильственном задержании полицейскими молодых людей для отправки в военкомат. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности.
Сотрудники полиции прибыли на место конфликта по вызову. Установлено, что гражданин, доставленный в военкомат, отказался от прохождения медицинской комиссии. На этом фоне возник конфликт между представителем военкомата и призывником. Кроме того, призывник оказал неповиновение сотрудникам полиции.
По данному факту собран материал и направлен в Военно-следственное управление для принятия процессуального решения. В отношении призывника составлен административный протокол по статье 667 КоАП РК (Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции).
Призываем граждан проверять достоверность информации и не распространять недостоверную информацию", - отметили в ДП Актюбинской области.
Ранее сообщалось, что в Уральске призывник выпал из окна военкомата. Юноша получил тяжелые травмы. Также направлено ходатайство о возбуждении уголовного дела по статье об уклонении от воинской службы.
Помимо этого, в Сети появились видео, как в городах Казахстана на улице "хватают парней". Авторы утверждают, что так выглядит "охота за призывниками". Ситуацию прокомментировали в Минобороны.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2206130-siloy-zabirali-v-armiyu-video-s-prizyvnikom-prokommentirovali-v-dp-aktyubinskoy-oblasti/