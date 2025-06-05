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Казахстанца обязали выплатить Министерству обороны более 1 млн тенге после увольнения

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Судья и атрибуты суда
Судья. Иллюстративное фото: photobyphotoboy / Getty Images

Департамент по делам обороны Астаны выиграл суд по делу о возврате денег, потраченных на обучение казахстанца, передает NUR.KZ со ссылкой на Военный суд.

Как указано в сообщении, столичный департамент по делам обороны при Министерстве обороны РК обратился в военный суд Семейского гарнизона. В заявлении речь шла о взыскании с М. суммы бюджетных средств, затраченных на его обучение, в размере более 1 млн.тенге.

"М. в период обучения в военном институте сухопутных войск Министерства обороны заключил контракт о прохождении воинской службы на срок обучения и на 10 лет службы после окончания учебного заведения.

Однако, в июле 2024 года М. был уволен с воинской службы по отрицательным мотивам. В связи с нарушением условий контракта, заявитель просил суд взыскать денежные средства, затраченные на обучение", - сообщили в суде.

В суде сослались на "Правила возмещения государству бюджетных средств, затраченных на обучение военнослужащих в военных учебных заведениях, на военных факультетах". Поэтому с уволенного военного в пользу государства взысканы бюджетные средства в размере более 1 млн тенге.

В феврале этого года мы писали, что отчисленной с первого курса казахстанке отказали в иске о признании контракта с Костанайской академией МВД недействительным.

Летом прошлого года в Алматинской области казахстанца уволили со службы по отрицательным мотивам и обязали заплатить более 600 тыс. тенге.

Также мы писали, что в Западно-Казахстанской области лейтенант не прибыл на службу в связи с желанием сменить работу, то есть не выполнил приказ. За это его привлекли к административной ответственности в виде штрафа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2252460-kazahstanca-obyazali-vyplatit-ministerstvu-oborony-bolee-1-mln-tenge-posle-uvolneniya/