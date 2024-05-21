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Сотрудник КНБ хотел сменить работу, не выполнил приказ начальника и поплатился

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Военный на блокпосту
Военнослужащий. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В ЗКО лейтенант не прибыл на службу в связи с желанием сменить работу, то есть не выполнил приказ. За это его привлекли к административной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении по ч.6 ст.652 КоАП РК (Нарушение законодательства в области воинской службы) рассматривалось в Таскалинском районном суде

"Неповиновение, то есть открытый отказ от исполнения приказа начальника, а равно иное умышленное неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, не причинившее существенный вред интересам службы, влечет административное наказание. Открытый отказ от исполнения приказа выражается в том, что подчиненный, получив приказ начальника, заявляет о своем нежелании исполнять его либо иным способом демонстрирует такое нежелание", - пояснили в суде.

Согласно протоколу об административном правонарушении, военнослужащий по контракту - лейтенант не прибыл на службу, а именно отказался от исполнения приказа о прибытии на службу, поставленного временно исполняющим обязанности начальника ОТПК Департамента Пограничной службы КНБ по ЗКО.

"На судебном заседании гражданин вину признал и пояснил, что на боевом расчете до него было доведено о явке на службу, однако на службу не явился, так как хотел сменить место работы, невыполнение приказа совершил умышленно", - пояснили в суде.

Постановлением суда лейтенант был признан виновным. На него наложено административное взыскание в виде административного штрафа в размере 64 610 тенге.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.6 ст.652 КоАП РК неповиновение, то есть открытый отказ от исполнения приказа начальника, а равно иное умышленное неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, не причинившее существенный вред интересам службы, влечет штраф в размере 25 МРП (92 300 тенге) или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее стало известно, что в Карагандинской области военнослужащий судился с РГУ "Войсковая часть" Минобороны РК. Его выслуга составляла более 20 лет. Мужчина добился положенных ему и его семье в составе 5 человек жилищной выплаты на сумму более 26 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2104137-sotrudnik-knb-hotel-smenit-rabotu-ne-vypolnil-prikaz-nachalnika-i-poplatilsya/

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