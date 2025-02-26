Отчисленная курсантка подала иск к Академии МВД

Отчисленной с первого курса казахстанке отказали в иске о признании контракта с Костанайской академией МВД недействительным, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску казахстанки к Костанайской академии МВД о признании контракта в части недействительным рассмотрели в Костанайском городском суде.

Из материалов дела следует, что стороны заключили контракт, согласно которому организация образования приняла на себя обязательство по обучению курсанта.

Согласно выписке из приказа по личному составу, истец была отчислена из числа курсантов первого курса и уволена из органов внутренних дел Республики Казахстан по собственному желанию.

При отчислении казахстанке вручили справку о расходах на обучение, понесенных государством, и уведомление об оплате расходов в добровольном порядке.

"На судебном заседании девушка пояснила, что при заключении и расторжении контракта отсутствовала информация о сумме, затраченной на обучение. Ответчик при заключении контракта скрыл от истца фактический размер суммы за обучение и содержания курсанта", - рассказали в суде.

Суд установил, что в соответствии с контрактом обучающийся обязан отслужить в подразделении органов внутренних дел не менее пяти лет. А в случае отчисления по собственному желанию, отказа в прохождении службы, курсант несет обязательство о возмещении средств, потраченных на его обучение.

В соответствии с действующим законодательством, по приказу министра науки и высшего образования сумма обучения в Академии исчисляется ежегодно. В контракте указаны обязанности курсанта, в том числе о возмещении государству бюджетных средств, затраченных на обучение, выплату стипендии, питание, вещевое довольствие в период его обучения и расходы на проезд к месту обучения и обратно в период каникулярных отпусков.

Суд пришел к выводу, что Академией соблюдена форма, содержание контракта, с которым девушка была ознакомлена путем проставления подписи на каждой странице контракта.

В связи с этим суд решил отказать в полном объеме в удовлетворении иска казахстанки к РГУ "Костанайская академия Министерства внутренних дел". Решение суда пока не вступило в законную силу.

По информации на официальном сайте, Костанайская академия им. Ш. Кабылбаева МВД РК - единственное высшее учебное заведение в стране, осуществляющее подготовку специалистов для уголовно-исполнительной системы. При этом обучающимся предоставляется бесплатное обучение, проживание, питание, медицинское обслуживание и обмундирование.

Ранее уволенная сотрудница подала иск к Академии МЧС в Кокшетау - женщина работала руководителем медицинского отделения. Ее восстановили на работе и взыскали с работодателя заработную плату, так как привлечение сотрудницы к дисциплинарной ответственности за проступок произвели с нарушением законодательства.