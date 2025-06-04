Затор на границе Казахстана и Узбекистана объяснили празднованием Курбан айта

Возвращение граждан Узбекистана на родину для празднования Курбан айта привело к скоплению машин на границе с Казахстаном, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет государственных доходов.

В КГД рассказали о ситуации на пограничном пункте пропуска "Капланбек". Как отметили в комитете, в Туркестанской области на границе с Узбекистаном сейчас наблюдается значительное скопление легковых автомобилей, следующих на выезд.

"Основной причиной увеличения потока является массовое возвращение граждан соседних стран на родину в связи с празднованием Курбан айт. С целью урегулирования ситуации с двух сторон проведены переговоры по увеличению пропускной способности легковых автотранспортных средств через пункты пропуска.

Сопредельная сторона подтвердила принятие дополнительных мер для ускорения прохождения границы. Для обеспечения более оперативной обработки транспортных средств удвоено количество пограничных и таможенных сотрудников, задействованных в досмотре", - заявили в КГД.

Как указано на сайте комитета, пункт пропуска "Капланбек" открыли в январе текущего года. Ожидалось увеличение пропускной способности физических лиц до 20 тыс., автотранспортных средств до 800 в сутки.

А накануне в "КазАвтоЖол" прокомментировали информацию о возникших заторах из-за дорожных работ на участке трассы Актобе - Мартук - граница РФ.

До этого мы писали, что пункт пропуска "Тажен" на границе Казахстана и Узбекистана в период проведения реконструкции закрыли на 3 месяца.