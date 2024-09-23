Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Две легковушки пострадали при ДТП с участием лося в Акмолинской области (фото)

Опубликовано:

ДТП с участием лося
ДТП с участием лося. Фото: instagram/aqmola_pd

В Акмолинской области по дороге в Астану водитель совершил наезд на лося, а животное, перепрыгнув через брус, вновь попало под колеса, только другой машины, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба полиции региона в Instagram-аккаунте, в отдел полиции Бурабайского района поступило телефонное сообщение, что на автодороге "Астана-Петропавловск" произошло ДТП с участием дикого животного.

"Предварительно установлено, что 32-летний водитель "Audi", направляясь в сторону Астаны, допустил наезд на лося. После чего лось, перепрыгнув через криволинейный брус в направлении Кокшетау, попал под автомашину марки "Toyota Prado", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе ДТП пассажир "Toyota" обратился в приемный покой медцентра.

Всего, по данным ведомства, в регионе с начала года с участием животных произошло 8 ДТП, при котором один человек погиб и 9 получили различные травмы.

В середине августа на трассе в Акмолинской области произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, - авто столкнулось с лосем.

Еще одно аналогичное ДТП произошло с участием лося произошло в области Абай в мае этого года. Водитель сбил насмерть лося. Человеческих жертв удалось избежать.

В конце июля в Западно-Казахстанской области водитель авто допустил наезд на лошадь, которая выбежала на дорожную часть. В результате аварии погибла пассажирка автомобиля.

Что делать водителям при ДТП?

По информации на сайте "Электронного правительства", водитель, причастный к ДТП, обязан:

  • Немедленно остановить и не трогать с места транспортное средство, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки, а также не перемещать предметы, имеющие отношение к ДТП.
  • Принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, а в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение.
  • Там он должен сообщить свою фамилию, государственный регистрационный номерной знак транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия.
  • Незамедлительно сообщить о случившемся в ближайший орган внутренних дел, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников органов внутренних дел.
  • Освободить проезжую часть дороги, если движение других транспортных средств невозможно.
  • При необходимости освобождения проезжей части дороги предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства, следов и предметов, относящихся к происшествию, принять все возможные меры к их сохранению и обеспечить объезд места происшествия.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2164989-dve-legkovushki-postradali-pri-dtp-s-uchastiem-losya-v-akmolinskoy-oblasti-foto/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie