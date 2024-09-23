Две легковушки пострадали при ДТП с участием лося в Акмолинской области (фото)

В Акмолинской области по дороге в Астану водитель совершил наезд на лося, а животное, перепрыгнув через брус, вновь попало под колеса, только другой машины, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба полиции региона в Instagram-аккаунте, в отдел полиции Бурабайского района поступило телефонное сообщение, что на автодороге "Астана-Петропавловск" произошло ДТП с участием дикого животного.

"Предварительно установлено, что 32-летний водитель "Audi", направляясь в сторону Астаны, допустил наезд на лося. После чего лось, перепрыгнув через криволинейный брус в направлении Кокшетау, попал под автомашину марки "Toyota Prado", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе ДТП пассажир "Toyota" обратился в приемный покой медцентра.

Всего, по данным ведомства, в регионе с начала года с участием животных произошло 8 ДТП, при котором один человек погиб и 9 получили различные травмы.

В середине августа на трассе в Акмолинской области произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, - авто столкнулось с лосем.

Еще одно аналогичное ДТП произошло с участием лося произошло в области Абай в мае этого года. Водитель сбил насмерть лося. Человеческих жертв удалось избежать.

В конце июля в Западно-Казахстанской области водитель авто допустил наезд на лошадь, которая выбежала на дорожную часть. В результате аварии погибла пассажирка автомобиля.

Что делать водителям при ДТП?

По информации на сайте "Электронного правительства", водитель, причастный к ДТП, обязан:

Немедленно остановить и не трогать с места транспортное средство, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки, а также не перемещать предметы, имеющие отношение к ДТП.

Принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, а в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение.

Там он должен сообщить свою фамилию, государственный регистрационный номерной знак транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия.

Незамедлительно сообщить о случившемся в ближайший орган внутренних дел, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников органов внутренних дел.

Освободить проезжую часть дороги, если движение других транспортных средств невозможно.

При необходимости освобождения проезжей части дороги предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства, следов и предметов, относящихся к происшествию, принять все возможные меры к их сохранению и обеспечить объезд места происшествия.