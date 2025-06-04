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35-летняя жительница Мангистау родила 12-го ребенка

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Акмоншак Жаксылыкова
Акмоншак Жаксылыкова. Кадр из видео: lada.kz

В Мангистау женщина в 35 лет родила 12-го ребенка - впервые жительница Мунайлинского района стала мамой в 2011 году, передает местное издание "Лада".

12-й ребенок 35-летней Акмоншак Жаксылыковой появился на свет утром 29 мая - это девочка весом 3 900 граммов и ростом 53 см.

Как рассказала многодетная мама, в ее семье теперь 10 девочек и два мальчика. Женщина рожала в 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024 и 2025 годах.

Все дети здоровые. Самый крупный ребенок был весом 4500 граммов.

Директор перинатального центра "Ана мен бала" Жапырак Епенова сообщила, что последние роды прошли хорошо, женщина и ребенок здоровы и уже выписаны домой.

Тем не менее она выступила с предупреждением.

"С демографической точки зрения это, конечно, хорошо, но, как врач, я всегда говорю нашим пациентам - женский организм должен восстановиться. Вынашивание и роды требуют много сил и ресурсов от женщины, поэтому промежуток между родами должен быть, как минимум, два года, за это время организм восстановится и отдохнет", - подчеркнула врач.

Недавно мы рассказывали, что 40-летняя жительница Кызылорды Ажаркуль Тулегенова родила 10-го ребенка. Первому ребенку уже исполнилось 16-лет, он уже поступил в колледж.

Отметим, что с 2025 года в Казахстане действует налоговый вычет для многодетных семей в размере до 282 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 1 108 824 тенге в год.

Также в марте мы писали, что с начала года многодетные семьи и награжденные матери получили выплаты на 99,9 млрд тенге. Еще более 153 млрд тенге получили женщины, которые недавно родили ребенка.

Еще мы рассказывали, какие пожизненные и временные выплаты за детей назначают многодетным в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2252013-35-letnyaya-zhitelnica-mangistau-rodila-12-go-rebenka/