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40-летняя кызылординка родила 10-го ребенка

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Ажаркуль Тулегенова
Ажаркуль Тулегенова. Фото: facebook.com/opc.kyzylorda

40-летняя жительница Кызылорды Ажаркуль Тулегенова родила 10-го ребенка - о многодетной маме рассказали в пресс-службе областного перинатального центра, передает NUR.KZ.

На днях Ажаркуль в десятый раз стала мамой. Сообщается, что первому ребенку уже исполнилось 16-лет, он уже поступил в колледж.

Еще четыре дочери и один сын - школьники, остальные - дошкольного возраста.

Теперь в семье Ажаркуль пять мальчиков и пять девочек.

Женщина поблагодарила врачей и подчеркнула, что быть мамой - это большая рабость большая ответственность.

Напомним, что с 2025 года в Казахстане действует налоговый вычет для многодетных семей в размере до 282 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 1 108 824 тенге в год.

Также в марте мы писали, что с начала года многодетные семьи и награжденные матери получили выплаты на 99,9 млрд тенге. Еще более 153 млрд тенге получили женщины, которые недавно родили ребенка.

А на днях мы рассказывали, какие пожизненные и временные выплаты за детей назначают многодетным в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2249103-40-letnyaya-kyzylordinka-rodila-10-go-rebenka/