"Отходы попадают в водохранилище": замакима области Ұлытау заявил о риске эпидемии

Замакима области Ұлытау Жанибек Нупиров на правчасе в мажилисе рассказал, с какой серьезной проблемой столкнулся регион, передает корреспондент NUR.KZ.

Жанибек Нупиров поднял проблему обеспечения населения качественной питьевой водой.

"Очистные сооружения в Жезказгане были построены в 1966 году, а уровень их износа составляет 90%. Вода потребляется из открытого водоема. Все вы видите в соцсетях - желтую воду, текущую из крана (...) Износ очистных сооружений и канализаций в Жезказгане составляет 75%, в Сатпаеве достигает 90%.

Не можем отрицать, что отходы снова попадают в водохранилище, из которого пьет население. Кроме этого, этой весной было зарегистрировано 16 800 случаев гибели сайгаков, часть из которых произошла в зоне водозабора. Это создает угрозы распространения эпидемии", - заявил он.

По словам чиновника, хотя методика учитывает численность населения и климат, она не охватывает санитарно-эпидемиологические риски и чрезвычайные экологические ситуации.

Отметим, в феврале этого года жители села в Алматинской области заявили, что вынуждены пить воду с песком, которая бежит из крана. Они винят в проблеме коммунальщиков.

До этого на грязную воду из крана пожаловались жители другого села в Алматинской области.

Летом 2023 года мы писали, что жители Текели остались без питьевой воды. По их словам, из крана текла грязная жидкость с песком, глиной и мусором из местной реки.