Жителям многоэтажки в Костанае вместе со стенами закрасили окна во время ремонта (фото)

В Костанае жители одной из многоэтажек пожаловались на то, что рабочие во время проведения ремонтных работ закрасили им окна, сообщает телеканал "Алау".

По информации телеканала, стены дома по улице Дощанова красили в белый цвет, но вместе с ними закрасили и окна квартир. Ремонтируют дом по улице Дощанова.

"Начали красить дом вместе с окнами. Интересно, жителей предупреждали о работах? Как же теперь отмывать эти окна?" - написал житель города.

Ответ по ситуации предоставили в ситуационном центре iKomek при акимате города. Там заявили, что обращение принято в работу и передано организации для исполнения.

Ранее мы писали, что похожий случай произошел в Алматинской области. Власти Талгара тогда решили освежить фасады многоэтажных домов, перекрасив их в желтый цвет. Однако, как утверждали жильцы, из-за некачественной работы маляров были закрашены окна квартир.

А в ноябре прошлого года жители 16-этажного дома в центре Семея пожаловались на лифт, который работает с перебоями. При этом недавно само здание перекрасили в яркий цвет.