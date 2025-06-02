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Жителям многоэтажки в Костанае вместе со стенами закрасили окна во время ремонта (фото)

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Рабочие покрасили окна в Костанае
Окна закрасили в Костанае. Фото: instagram.com/alau.tv

В Костанае жители одной из многоэтажек пожаловались на то, что рабочие во время проведения ремонтных работ закрасили им окна, сообщает телеканал "Алау".

По информации телеканала, стены дома по улице Дощанова красили в белый цвет, но вместе с ними закрасили и окна квартир. Ремонтируют дом по улице Дощанова. 

"Начали красить дом вместе с окнами. Интересно, жителей предупреждали о работах? Как же теперь отмывать эти окна?" - написал житель города.

Ответ по ситуации предоставили в ситуационном центре iKomek при акимате города. Там заявили, что обращение принято в работу и передано организации для исполнения.

Ранее мы писали, что похожий случай произошел в Алматинской области. Власти Талгара тогда решили освежить фасады многоэтажных домов, перекрасив их в желтый цвет. Однако, как утверждали жильцы, из-за некачественной работы маляров были закрашены окна квартир.

А в ноябре прошлого года жители 16-этажного дома в центре Семея пожаловались на лифт, который работает с перебоями. При этом недавно само здание перекрасили в яркий цвет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2251410-zhitelyam-mnogoetazhki-v-kostanae-vmeste-so-stenami-zakrasili-okna-vo-vremya-remonta-foto/