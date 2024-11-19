"Это все для красоты": жители дома с аварийным лифтом возмутились покраской фасада в Семее

Жители 16-этажного дома в центре Семея пожаловались на лифт, который работает с перебоями. При этом недавно само здание перекрасили в яркий цвет, передает сайт телеканала КТК.

Здание перекрасили в яркий цвет, благодаря поддержке акимата, а сейчас устанавливают подсветку. Однако уже долгое время его жители жалуются на ужасную работу 30-летнего лифта.

К примеру, как утверждает пенсионерка Айгуль Бекишева, проживающая в доме на 11-м этаже, лифт часто ломается и поездки становятся опасными из-за тряски и скрежета.

По словам жителей дома, они боятся отпускать детей в лифт без сопровождения и часто вызывают лифтера. Они считают несправедливым внимание властей к внешнему виду дома при игнорировании вопросов безопасности.

"Многие жители возмущены тем, что сделали покраску летом фасадов, потом вот в октябре-ноябре сделали подсветку дома тоже без согласия жителей. Это все оплачивалось государством, и сервисное обслуживание тоже будет от государства. Почему мы возмущены? Потому что это все для красоты. То есть нам, жителям, от этого никакой пользы нет. У нас небезопасно передвигаться по лифту", - говорит другая жительница.

Чиновники поясняют, что фасады можно обновлять за счет бюджета, поскольку это часть архитектурного облика, а лифты - общее имущество, и их замену жители должны оплачивать сами. По расчетам, замена одного лифта обойдется в 15-16 миллионов тенге.

Источник: КТК