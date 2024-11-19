Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Это все для красоты": жители дома с аварийным лифтом возмутились покраской фасада в Семее

Опубликовано:

Двери лифта
Лифт. Иллюстративное фото: Photo by Joel Sharpe / Getty Images

Жители 16-этажного дома в центре Семея пожаловались на лифт, который работает с перебоями. При этом недавно само здание перекрасили в яркий цвет, передает сайт телеканала КТК.

Здание перекрасили в яркий цвет, благодаря поддержке акимата, а сейчас устанавливают подсветку. Однако уже долгое время его жители жалуются на ужасную работу 30-летнего лифта.

К примеру, как утверждает пенсионерка Айгуль Бекишева, проживающая в доме на 11-м этаже, лифт часто ломается и поездки становятся опасными из-за тряски и скрежета.

По словам жителей дома, они боятся отпускать детей в лифт без сопровождения и часто вызывают лифтера. Они считают несправедливым внимание властей к внешнему виду дома при игнорировании вопросов безопасности.

"Многие жители возмущены тем, что сделали покраску летом фасадов, потом вот в октябре-ноябре сделали подсветку дома тоже без согласия жителей. Это все оплачивалось государством, и сервисное обслуживание тоже будет от государства. Почему мы возмущены? Потому что это все для красоты. То есть нам, жителям, от этого никакой пользы нет. У нас небезопасно передвигаться по лифту", - говорит другая жительница.

Чиновники поясняют, что фасады можно обновлять за счет бюджета, поскольку это часть архитектурного облика, а лифты - общее имущество, и их замену жители должны оплачивать сами. По расчетам, замена одного лифта обойдется в 15-16 миллионов тенге.

Источник: КТК

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2189750-eto-vse-dlya-krasoty-zhiteli-doma-s-avariynym-liftom-vozmutilis-pokraskoy-fasada-v-semee/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie