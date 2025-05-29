Оформить удостоверение личности онлайн смогут казахстанцы

Выдача удостоверений личности в онлайн-формате внедряется в Казахстане - принят совместный приказ МВД и МЦРИАП. Документ опубликован в эталонном контрольном банке НПА, передает NUR.KZ.

Проект запущен в пилотном режиме.

Согласно нововведению, оформить новый документ можно будет на сайте или в приложении электронного правительства, когда у вашего удостоверения личности истечет срок действия.

Также утвержден алгоритм оказания госуслуги.

В документе подчеркивается, что услуга оказывается только, если до истечения срока действия удостоверения личности осталось 30 и меньше календарных дней или срок действия удостоверения личности истек не более чем на 10 календарных дней.

По другим причинам документирования услуга через ПЭП и мобильные приложения не оказывается. В этом случае услугополучателя уведомляют о необходимости обратиться в ЦОН.

Отметим, согласно сайту "Электронного правительства" удостоверение личности гражданина Республики Казахстан выдается гражданам с 16-летнего возраста и действительно на территории республики.

Все граждане Республики Казахстан, постоянно проживающие на ее территории, обязаны иметь удостоверение личности. Удостоверение личности выдается на 10 лет.

В настоящий момент для того, чтобы получить удостоверение личности и паспорт вам необходимо обратиться в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"» по месту жительства либо месту временного пребывания (проживания).

Рекомендуется подать все необходимые документы сразу после исполнения 16-ти лет.

Напомним, летом прошлого года сообщалось, что с 15 июня удостоверения личности казахстанцев начали выпускать по новому образцу - в документе появилось несколько новых полей.

Позже мы показывали, как выглядят удостоверения личности нового образца. На лицевой стороне удостоверения личности указаны личные данные, как это и было раньше - фамилия, имя, отчество и дата рождения. Добавился пол - буквы М или Ж расположены в правом нижнем углу.

Здесь же традиционно находится подпись и ИИН, а также цветное фото и его "дубликат" в черно-белом варианте в правом верхнем углу. На оборотной стороне размещен закодированный в виде штрих-кода ИИН, место рождения, национальность и гражданство. Также сохранилась дата выдачи и дата действия документа.

Информация об органе, выдавшем удостоверение, теперь располагается правее даты действия.