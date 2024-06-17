Удостоверения личности нового образца начали выпускать в Казахстане

С 15 июня удостоверения личности казахстанцев начали выпускать по новому образцу – в документе появилось несколько новых полей, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что удостоверение личности нового образца содержат дополнительные данные о гражданстве и поле владельца, которые размещены в визуальной зоне. Ранее эти сведения содержались во встроенном в документ чипе.

"Новый дизайн удостоверения личности не требует затрат из бюджета и не влияет на размер госпошлины, которую граждане платят за выпуск новых документов (за 2024 год размер госпошлины составляет 738,4 тенге).

Удостоверения личности, у которых не истек срок действия, и дальше будут действительны", – отметили представители МВД.

Подчеркивается, что массовой одновременной замены документов не будет.

Это значит, что удостоверения личности нового образца казахстанцы будут получать только:

обратившись за заменой самостоятельно;

при истечении сроков предыдущего;

по иным причинам недействительности нынешних документов.

Напомним, еще в начале мая сообщалось, что в дизайн удостоверения личности гражданина Казахстана хотят внести изменения. Тогда же представители МВД показывали вид обновленного документа.

По данным с официального сайта "Электронного правительства", удостоверение личности гражданина РК выдается гражданам с 16-летнего возраста и действительно на территории республики. Все граждане РК, постоянно проживающие на ее территории, обязаны иметь удостоверение личности. Удостоверение личности выдается на 10 лет.

Проживание граждан РК без удостоверения личности или по недействительному удостоверению личности, либо без регистрации по месту жительства сроком от 10 дней до 1 месяца – влечет предупреждение, по истечению данного срока гражданин подвергается административной ответственности в виде штрафа в размере 7 МРП по части 2 статьи 492 КоАП РК.

Аналогичное нарушение, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, наказывается штрафом в размере 13 МРП (часть 3 статьи 492 КоАП РК).