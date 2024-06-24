Как выглядят удостоверения личности нового образца в Казахстане

С 15 июня в Казахстане стали выпускать удостоверения личности нового образца. Корреспонденты NUR.KZ решили узнать, как выглядит обновленный документ.

На лицевой стороне удостоверения личности указаны личные данные, как это и было раньше - фамилия, имя, отчество и дата рождения. Добавился пол - буквы М или Ж расположены в правом нижнем углу.

Здесь же традиционно находится подпись и ИИН, а также цветное фото и его "дубликат" в черно-белом варианте в правом верхнем углу.

Удостоверение личности. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На оборотной стороне размещен закодированный в виде штрих-кода ИИН, место рождения, национальность и гражданство. Также сохранилась дата выдачи и дата действия документа.

Информация об органе, выдавшем удостоверение, теперь располагается правее даты действия.

Удостоверение личности. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В остальном дизайн и функционал сохранены - с левой стороны находится электронный чип, куда можно записать регистрационный сертификат, то есть свой личный ключ ЭЦП.

Стоимость замены удостоверения в этом году составляет 738,4 тенге.

Удостоверение личности. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Согласно данным с портала "Электронного правительства", удостоверение личности гражданина РК выдается гражданам с 16 лет, и действительно оно на территории республики. Все граждане РК, постоянно проживающие на ее территории, обязаны иметь удостоверение личности.

Удостоверение личности. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Удостоверение личности выдается на 10 лет. Проживание граждан РК без удостоверения личности или по недействительному удостоверению личности, либо без регистрации по месту жительства сроком от 10 дней до 1 месяца - влечет предупреждение, по истечении данного срока гражданин подвергается административной ответственности в виде штрафа в размере 7 МРП по части 2 статьи 492 КоАП РК.

Аналогичное нарушение, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, наказывается штрафом в размере 13 МРП (часть 3 статьи 492 КоАП РК).

Напомним, ранее сообщалось о выпуске новых удостоверений. В МВД тогда подчеркнули, что массовой одновременной замены документов не будет.