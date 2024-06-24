Как выглядят удостоверения личности нового образца в Казахстане
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С 15 июня в Казахстане стали выпускать удостоверения личности нового образца. Корреспонденты NUR.KZ решили узнать, как выглядит обновленный документ.
На лицевой стороне удостоверения личности указаны личные данные, как это и было раньше - фамилия, имя, отчество и дата рождения. Добавился пол - буквы М или Ж расположены в правом нижнем углу.
Здесь же традиционно находится подпись и ИИН, а также цветное фото и его "дубликат" в черно-белом варианте в правом верхнем углу.
На оборотной стороне размещен закодированный в виде штрих-кода ИИН, место рождения, национальность и гражданство. Также сохранилась дата выдачи и дата действия документа.
Информация об органе, выдавшем удостоверение, теперь располагается правее даты действия.
В остальном дизайн и функционал сохранены - с левой стороны находится электронный чип, куда можно записать регистрационный сертификат, то есть свой личный ключ ЭЦП.
Стоимость замены удостоверения в этом году составляет 738,4 тенге.
Согласно данным с портала "Электронного правительства", удостоверение личности гражданина РК выдается гражданам с 16 лет, и действительно оно на территории республики. Все граждане РК, постоянно проживающие на ее территории, обязаны иметь удостоверение личности.
Удостоверение личности выдается на 10 лет. Проживание граждан РК без удостоверения личности или по недействительному удостоверению личности, либо без регистрации по месту жительства сроком от 10 дней до 1 месяца - влечет предупреждение, по истечении данного срока гражданин подвергается административной ответственности в виде штрафа в размере 7 МРП по части 2 статьи 492 КоАП РК.
Аналогичное нарушение, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, наказывается штрафом в размере 13 МРП (часть 3 статьи 492 КоАП РК).
Напомним, ранее сообщалось о выпуске новых удостоверений. В МВД тогда подчеркнули, что массовой одновременной замены документов не будет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2122788-kak-vyglyadyat-udostovereniya-lichnosti-novogo-obrazca-v-kazahstane/