Сколько дней будут отдыхать казахстанцы на Курбан айт

На следующей неделе в Казахстане будут отмечать праздник Курбан айт. В связи со священным у мусульман праздником, жителей страны ждет дополнительный выходной, передает NUR.KZ.

Как указано в календаре праздничных и выходных дней на официальном сайте "Электронного правительства", в 2025 году первый день Курбан айта приходится на пятницу, 6 июня.

При этом, согласно пункту 3 статьи 85 Трудового кодекса РК, в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней, правительство вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни.

В законе предусмотрено, что когда этот праздник выпадает на субботу или воскресенье, он не переносится на следующий рабочий день. При этом, выпадая на будние дни, является выходным. Это значит, что на следующей неделе казахстанцев, помимо основных выходных, ждет дополнительный день отдыха - пятница, 6 июня.

Выходные и праздничные дни в июне 2025 года. Скрин: сайт Электронного правительства РК

До этого мы рассказывали, что Курбан айт - это один из самых больших мусульманских праздников. В переводе с арабского "Курбан айт" - "праздник жертвы".

Он символизирует завершение паломничества в Мекку (Хаджа) - пятого столпа ислама после шахады, молитвы, милостыни и поста. Праздник призван повысить нравственность и религиозность человека.

Накануне в ДУМК также сообщили, что в этом году первым днем праздника Курбан айт станет следующая пятница - 6 июня.

А сегодня в Духовном управлении мусульман Казахстана рассказали о запуске сайта для дистанционного проведения обряда жертвоприношения к празднику Курбан айт.