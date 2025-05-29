Средневековые перстень, кольца и монеты обнаружили среди изъятых активов в Казахстане

Старинные перстень, кольца и монеты, изъятые Компанией по управлению возвращенными активами, передали Национальному музею Казахстана, передает NUR.KZ.

Как рассказали в КУВА, артефакты были возвращены в госсобственность, а в Компании обратили внимание на то, что эти предметы могут представлять значительную историческую и культурную ценность и обратились в Министерство культуры и информации.

Установив подлинность и проведя экспертную оценку, изделия направили в Национальный музей. Там специалисты сделали заключение, что артефакты обладают высокой историко-культурной значимостью и относятся к эпохе раннего железного века и средневековья. Так, изделия датируются периодом с VII века до н.э. по III век н.э. и выполнены в знаменитом скифском «зверином стиле», характерном для культур древних кочевых народов.

Изъятые артефакты. Фото: NUR.KZ

Этот стиль не только отличался высоким уровнем художественного мастерства, но и свидетельствует о тесном культурном взаимодействии скифов с соседними народами - греками, персами, китайцами и другими, сообщили в КУВА.

В результате, Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов принял решение о передаче предметов в фонд национального музейного наследия.

Среди переданных предметов оказались металлическое изделие в виде головы орла; кольцо с арабской вязью; прямоугольная пластина с изображением рогатого животного на холме; скульптурные изображения животных: льва с крыльями, лошади с крыльями, барса в движении, оленя в прыжке; 15 древних монет с неразборчивыми надписями; два кольца в виде спирали; перстень с изображением головы льва.

Изъятые артефакты. Фото: NUR.KZ

В общей сложности вес переданных предметов составил более 118 граммов.

В КУВА добавили, что отдельного внимания заслуживает техника исполнения: изделия выполнены с применением чеканки, тиснения и гравировки, демонстрируя стилистические черты степных культур и влияние греческого, персидского и восточного художественного наследия.

В ближайшее время казахстанцы смогут увидеть эти артефакты в экспозициях Национального музея.

Напомним, ранее сообщалось, что изъятые часы и ювелирные изделия продали за 31 млн тенге на торгах в Казахстане.

Также в марте текущего года в Казахстане продали с аукциона несколько эксклюзивных часов, которые являются возвращенными активами.

Ранее сообщалось, что с аукциона продают часы с бриллиантами, кольца из белого золота и другие украшения общей стоимостью более чем 400 млн тенге.