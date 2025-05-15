Изъятые часы и ювелирные изделия продали за 31 млн тенге на торгах в Казахстане

На платформе E-Qazyna были реализованы 9 наручных часов и 5 ювелирных изделий, сумма сделок составила более 31 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Компанию по управлению возвращенными активами.

Как сообщается на официальном сайте, по результатам аукционных торгов, состоявшихся на электронной платформе E-Qazyna, были реализованы 9 наручных часов и 5 ювелирных изделий. Общая сумма сделок составила более 31 млн тенге.

"Реализация возвращенных активов прошла в рамках открытого и прозрачного механизма, обеспечивающего равный доступ для всех участников. Успешное проведение торгов подтверждает высокий интерес со стороны рынка, а также растущее доверие к цифровым форматам реализации возвращенных активов.

В течение 10 рабочих дней стороны заключают договор купли-продажи. Передача актива победителю осуществляется только после полной оплаты его стоимости на счет продавца в соответствии с условиями договора", - рассказали в компании.

Вырученные средства будут направлены в Специальный государственный фонд, откуда они будут использованы для финансирования социально значимых проектов.

Напомним, в марте текущего года в Казахстане продали с аукциона несколько эксклюзивных часов, которые являются возвращенными активами.

Ранее сообщалось, что с аукциона продают часы с бриллиантами, кольца из белого золота и другие украшения общей стоимостью более чем 400 млн тенге.

Также мы рассказывали о том, что с аукциона пытались продать коттедж, похожий на дом, изъятый у бывшего главы КНБ Карима Масимова. Однако эти торги не увенчались успехом.