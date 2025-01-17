Часы с бриллиантами, кольца из белого золота: лоты более чем на 400 млн тенге продадут с аукциона

В Казахстане выставили на аукцион около 20 лотов, среди которых - дорогостоящие часы и ювелирные украшения. Продавцом является Компания по управлению возвращенными активами, передает NUR.KZ.

Из 19 лотов, представленных компанией на электронной торговой площадке, 8 представляют собой наручные часы. Самыми дорогими из них являются Ulysse Nardin Classic 789-80 за 214 453 194 тенге. К слову, их уже пытались продать в октябре прошлого года, стартовая цена тогда была аналогична. Однако торги не состоялись, так как желающих приобрести актив не нашлось.

В описании отмечается, что часы имеют циферблат из авантюрина с золотыми фигурками в виде сражающихся воинов, а "вестминстерский бой производится 4 гонгами, каждый из которых имеет разную тональность".

Еще одним лотом, который тоже продавали вместе с часами, но также не нашли покупателей, стал ювелирный набор с бриллиантами, включающий в себя серьги, кулон на цепочке и два кольца общей стоимостью в 85,5 млн тенге.

Кроме того, с аукциона планируют продать часы Frank Muller Geneve за 29,2 млн тенге с корпусом из 18-каратного розового золота с рубинами, сапфирами и цаворитами на циферблате.

Также продаются часы Breguet 3099 BE за 15,3 млн тенге с корпусом из 18-каратного розового золота, 139 бриллиантами. Другой лот - часы Ulysse Nardin Archive Freak Cruiser - покупателю обойдутся минимум в 29 млн тенге, они выполнены из белого золота.

Также с аукциона будут проданы часы Ulysse Nardin Maxi Marine Chronometr за 3,6 млн тенге, Breguet №5134 за 7,8 млн тенге, Breguet 2846 за 4,6 млн тенге и Breguet 882U №3271 за 10,3 млн тенге.

Отдельного внимания заслуживают и ювелирные изделия. Так, кольцо и две серьги бренда Damiani предлагают приобрести за стартовую цену в 3,8 млн тенге. Они выполнены из золота 750 пробы и украшены бриллиантами и раухтопазами.

Еще один набор, включающий серьги и кольцо из белого золота с бриллиантами и сапфирами, имеет начальную цену в 5,1 млн тенге. Золотое кольцо "Чалма" с бриллиантами, рубинам и сапфирами, обойдется в 1,3 млн тенге; а комплект сережек "Женева" из желтого золота - в 2 млн тенге.

Стоит отметить, что аукцион по лотам объявлен на повышение цены, таким образом, указанная стоимость может быть далеко не окончательной. Планируется, что торги состоятся уже 22 января.

Общая стоимость указанных лотов составляет более 400 млн тенге.