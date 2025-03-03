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Возвращенные активы: несколько эксклюзивных часов продали с торгов в Казахстане

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Часы Patek Philippe
Часы Patek Philippe. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

В Казахстане продали с аукциона несколько эксклюзивных часов, которые являются возвращенными активами, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на КУВА.

Как сообщается на сайте Компании по управлению возвращенными активами, торги завершились 28 февраля.

"Торги проходили в условиях открытой и прозрачной конкуренции, что обеспечило достижение максимальной рыночной стоимости активов. Однако электронные торги по 3 лотам были отменены, поскольку победитель не подписал протокол о результатах торгов в установленный срок, был оформлен акт об их отмене.

По остальным лотам подписаны протоколы. В течение 10 рабочих дней стороны заключают договор купли-продажи. Передача актива победителю осуществляется только после полной оплаты его стоимости на счет продавца в соответствии с условиями договора", - сообщили в Компании.

Отмечается, что вырученные средства будут направлены в Специальный государственный фонд, откуда они будут использованы для финансирования социально значимых проектов.

Так, самыми дорогими проданными часами стали Patek Philippe - их стартовая цена составляла 16 920 678 тенге, однако во время торгов она выросла более чем в два раза - до 36 270 977 тенге. В описании говорится, что часы выполнены из платины, имеют кожаный браслет и платиновую застежку. Часы специально выпущены для рынка Среднего Востока, в частности для рынка Королевства Саудовской Аравии. На циферблате есть надпись Mecca.

Вторые по стоимости часы Cartier продали за 17 710 345 тенге. Они сделаны из белого золота и кожи крокодила и входят в лимитированную коллекцию из 50 моделей.

Ну и самые "недорогие" часы - Chopard за 4 819 512 тенге. Они выполнены из белого золота и украшены сапфирами и бриллиантами.

Что касается лотов, результаты торгов по которым были отменены, то их стоимость варьируется от 78 до 303 тысяч тенге.

Напомним, ранее сообщалось, что с аукциона продают часы с бриллиантами, кольца из белого золота и другие украшения общей стоимостью более чем 400 млн тенге.

Также мы рассказывали о том, что с аукциона пытались продать коттедж, похожий на дом, изъятый у бывшего главы КНБ Карима Масимова. Однако эти торги не увенчались успехом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2225139-vozvrashchennye-aktivy-neskolko-eksklyuzivnyh-chasov-prodali-s-torgov-v-kazahstane/