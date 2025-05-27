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Новые профессиональные праздники предлагает учредить Минтруда

Опубликовано:

Двое мужчин жмут друг другу руки
Рукопожатие: Freepik/Freepik

В Сети появился проект приказа Министерства труда и соцзащиты, согласно которому в Казахстане появятся 6 новых профессиональных праздников, передает NUR.KZ.

Документ появился на правительственном сайте "Открытые НПА" и находится на публичном обсуждении до 12 июня.

Проектом приказа Министерства труда и социальной защиты населения РК предлагается в список профессиональных праздников внести День предпринимателей Казахстана, День ремесленников Казахстана, День работников сферы естественных монополий, День работника санитарно-эпидемиологической службы, День работников кадровой службы, День работника сферы общественного питания.

Также изменяется дата празднования Дня энергетика - с третьего воскресенья декабря на 22 декабря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2249376-novye-professionalnye-prazdniki-predlagaet-uchredit-mintruda/