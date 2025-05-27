Скончался пассажир: российский самолет экстренно сел в аэропорту Актобе

В Актобе экстренно сел российский самолет авиакомпании Nordwind Airlines, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Алии Молдагуловой.

Как сообщили в воздушной гавани, сегодня, 27 мая в 12:40, в Международном аэропорту Актобе экстренно приземлился самолет Boeing-777 авиакомпании Nordwind Airlines, следовавший рейсом NWS504 по маршруту Екатеринбург - Сочи.

"Причиной внеплановой посадки стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров на борту. После приземления к воздушному судну были оперативно направлены службы экстренного реагирования и медицинская бригада. К сожалению, несмотря на все принятые меры, спасти пассажира не удалось", - пояснили в пресс-службе.

Женщина 1983 года скончалась до приземления самолета в Актобе.

"Международный аэропорт Актобе выражает искренние соболезнования родным и близким усопшего. Мы благодарим экипаж воздушного судна за профессиональные действия и взаимодействие с наземными службами", - говорится в сообщении.

Напомним, что в январе этого года врач из Астаны спасла жизнь пенсионеру на борту самолета - у 85-летнего мужчины упало давление до критической отметки. Судно летело в Москву. Благодаря слаженным действиям выпускницы Медицинского университета Астана и врача-отоневролога БСМ УДП РК Карлыгаш Бакировой пожилого мужчину удалось спасти.

Также в начале года главный врач из области Жетісу Жаннур Сырымов спас жизнь пассажира в самолете, летевшего с группой паломников на борту из Мекки.

Осенью 2024 года военный врач помог казахстанке, когда ей стало плохо в самолете рейсом Анталья - Алматы. Женщина потеряла сознание, успев нажать на экстренную кнопку.

Также осенью прошлого года заведующий отделением хирургии в горбольнице №7 Алматы, профессор Муса Сахипов помог пассажиру, которому стало плохо во время полета.