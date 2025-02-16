Акимат Алматы прокомментировал слухи о "переносе" зоопарка - он останется в южной столице, заявили в управлении культуры мегаполиса, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Алматинский зоопарк продолжает свою работу на прежнем месте, переезд в другой город не планируется.

Как пояснили в ведомстве, в рамках плана развития территории города Алматы предусмотрены модернизация и реконструкция зоопарка в соответствии с международными стандартами по зоогеографическому принципу.

В текущем году планируется объявить конкурс на разработку проектно-сметной документации. Реконструкция будет осуществляться поэтапно до 2028 года.

Работы, проводимые в рамках планируемой реконструкции зоопарка, позволят значительно улучшить условия содержания животных и повысить комфортность пребывания посетителей.