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Акимат Алматы прокомментировал слухи о "переносе" зоопарка

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Вывеска зоопарк
Зоопарк. Иллюстративное фото: filo/Getty Images

Акимат Алматы прокомментировал слухи о "переносе" зоопарка - он останется в южной столице, заявили в управлении культуры мегаполиса, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Алматинский зоопарк продолжает свою работу на прежнем месте, переезд в другой город не планируется.

Как пояснили в ведомстве, в рамках плана развития территории города Алматы предусмотрены модернизация и реконструкция зоопарка в соответствии с международными стандартами по зоогеографическому принципу.

В текущем году планируется объявить конкурс на разработку проектно-сметной документации. Реконструкция будет осуществляться поэтапно до 2028 года.

Работы, проводимые в рамках планируемой реконструкции зоопарка, позволят значительно улучшить условия содержания животных и повысить комфортность пребывания посетителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2221139-akimat-almaty-prokommentiroval-sluhi-o-perenose-zooparka/