Оставили с ребенком в аэропорту: казахстанка почти сутки провела без еды и ночлега в Германии

Пассажирка авиакомпании Air Astana пожаловалась, что была вынуждена провести около 20 часов в аэропорту Франкфурта с ребенком из-за задержки рейса, передает NUR.KZ.

В соцсети Threads казахстанка рассказала о случившемся.

Она летела из Нью-Йорка в Астану через Франкфурт - рейс КС0922 компании Air Astana задержали из-за технических причин в Германии.

"Вылет должен был быть в 18:30, а к 22:30 было решено всех отвезти в отель, но только не нас", - заявила пассажирка.

По ее словам, семь человек оставили в аэропорту из-за отсутствия Шенгенской визы. Также, как пишет женщина, они не получили доступа даже к гостинице в транзитной зоне из-за полной загруженности.

"Вы оставайтесь спать всю ночь на скамейках в аэропорту. Вот вам три ваучера на еду общей суммой 45 евро на человека. Ни пледов, ни подушек, ни лаунджа - ничего", - пишет она.

По словам казахстанки, в терминале, где они находились, ночью не работали рестораны, чтобы воспользоваться ваучерами. Кроме того, добраться до другого терминала возможности у них не было. Однако ваучеры на питание не действовали в момент попытки ими воспользоваться, так как стояла вчерашняя дата.

"Мою голодную семилетнюю дочь угостил злаковым батончиком сотрудник аэропорта. Спасибо ему за это", - написала пассажирка.

В пресс-службе авиакомпании Air Astana корреспонденту NUR.KZ рассказали о случившемся.

Там сообщили, что рейс КС 922 Франкфурт-Астана от 24 мая был задержан на 19 часов 51 минуту, частично вследствие позднего прибытия воздушного судна.

"Основной причиной переноса рейса стали технические ограничения, при которых выполнение полета при плохой погоде во Франкфурте было невозможным. Пассажиры были размещены в гостинице с предоставлением ужина и завтрака. Семь транзитных пассажиров, не имевших шенгенской визы, обеспечили ваучерами на трехразовое питание", - сообщили в компании

В Air Astana пояснили, что проживание транзитных пассажиров в отеле внутри терминала оказалось невозможным ввиду полной занятости номеров.

"В качестве компенсации транзитным пассажирам предоставили перелет в бизнес-классе", - добавили компании.

Отметим, что задержки происходят и в аэропортах Казахстана. Например, в марте в аэропорту Алматы случился сбой в работе системы регистрации. После в КГА прокомментировали произошедший сбой, ответив на предположения, что все случилось из-за якобы находящихся в Турции серверов.

А несколько недель назад в зоне прилета внутренних рейсов Международного аэропорта Алматы случился кратковременный сбой, из-за чего произошла задержка рейсов и смешение потока пассажиров.